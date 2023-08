Kanskje har vi allerede glemt pandemi, isolasjon og karantene, men en reprise av corona-tiden er det vel de færreste som ønsker seg.

Offisielt døde 7 millioner mennesker av coronaviruset, men uoffisielt var nok det virkelige tallet på dødsfall under den verdensomspennende pandemien trolig nærmere 20 millioner, skriver fagbladet Sykepleien.

Men den britiske toppkirurgen Lord Ara Darzi mener vi har noe enda farligere enn covid-19 å bekymre oss for. En stille pandemi, som allerede dreper en million mennesker i året.

Åpner forskningssenter

Lord Darzi, en 63 år gammel armensk flyktning, er i tillegg til å være en banebrytende kirurg også medlem i det britiske overhuset, også kalt «House of lords». Han har vært banebrytende innenfor kirurgi i Storbritannia, og står nå i bresjen for en helsereform som skal sette det han mener er den neste globale helsetrusselen – nemlig antibiotikaresistens – på dagsorden.

Lord Ara Darzi er medlem av det britiske overhuset. Foto: Roger Harris - https://members-api.parliament.uk/api/Members/3779/Portrait?cropType=ThreeFourGallery: https://members.parliament.uk/member/3779/portrait, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=86628770 / Wikipedia Commons

Kirurgen er så bekymret, at han i 2028 åpner et eget forskningssenter som skal jobbe med å bekjempe den stille pandemien.

Senteret, som har fått navnet «The Fleming Center» etter antibiotikaens far, Alexander Fleming, åpner hundre år etter at Fleming oppdaget penicillin.

Advarer: Gjør problemet mye verre

I et intervju med britiske The Times , gjengitt av Mirror, åpner Lord Darzi opp om sine bekymringer:

– I 2028 vil det være like mange mennesker som dør av infeksjoner som er resistente mot antibiotika som døde av infeksjoner i 1928, før penicillin ble oppdaget.

– Bakterier har eksistert i tre milliarder år, lenge før menneskeheten eksisterte. De har overlevd alle slags forhold, fra den frosne verden til høy varme. De overlevde ved å mutere. Antibiotika er en ekstern trussel mot bakterier, så de utvikler seg hele tiden for å bli resistente mot dem, legger han til.

En av årsaken til at bakterier blir mer og mer resistente mot antibiotika er overforbruk. Mange leger har for lenge tatt den «lette veien ut», ved å gi pasienter antibiotika for influensa, eller når folk føler seg litt «uggen».

Antibiotika skal kun brukes for å behandle bakterielle infeksjoner, understreker Lord Darzi.

At vi også propper dyrene våre, og dermed i teorien maten vår, full av antibiotika gjør problemet bare mye verre, legger han til.