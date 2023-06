I tillegg til å hjelpe premature babyer med å utvikle en sunn flora av mikroskopisk liv i tarmen, reduserer de risikoen for at skadelige bakterier blir resistente mot antibiotika, skriver UiT, Norges arktiske universitet, i en pressemelding.

Hvert år blir det født rundt 15 millioner premature babyer verden over. Hos babyer som er født opptil flere måneder før forventet termin, er immunsystemet mindre modent enn hos barn som er født etter ni måneder. De har dermed et helt annet mikrobielt samfunn i tykktarmen og har større risiko for å få infeksjoner og betennelser enn de som er født på termin.

Å gi antibiotika til for tidlig fødte spedbarn gjør barna mer sårbare for antibiotikaresistente varianter av de skadelige bakteriene, men nå har forskere ved UiT funnet ut at probiotika hjelper disse barna til å oppnå en bedre bakteriebalanse i tarmen og utrydde skadelige bakterier, mens det underutviklede mikrobiomet i tarmen deres modnes.

– Med probiotika hadde ekstremt premature spedbarn redusert risiko for å være bærere av antibiotikaresistente bakterier, til tross for hyppig behandling med antibiotika, skriver UiT i en meldingen.

– Vi oppdaget at prematurt nyfødte som hadde fått probiotika hadde bakterier med vesentlig færre resistensgener enn de spedbarna som ikke fikk probiotikatilskudd, forteller doktorgradsstipendiat Ahmed Bargheet, som er førsteforfatter på studien.