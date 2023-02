– Det var ikke en beskjeden risikograd, sier hovedforfatter bak studien Stanley Hazen til CNN. Han leder senteret for behandling og forebygging av hjerte-kar-sykdommer ved Cleveland Clinic Lerner Research Institute.

Studien og konklusjonene ble publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature Medicine mandag.

Erytritol, i Norge kjent som merkevaren Sukrin, tas i svært liten grad opp i tarmen og skylles rett ut i urinen. Daglig leder Asgeir Ruud i Funksjonell Mat, selskapet bak Sukrin-produktene, sier han er svært overrasket over funnene.

– Vi tar denne studien absolutt på alvor. All forskning som er gjort på erytritol fram til nå, har unisont utelukket at det finnes noen risiko for skadevirkninger ved inntak, så denne nye studien var svært uventet. Per i dag er konklusjonen at det må gjøres mer forskning på området, og vi kommer til å følge nøye med på utviklingen, sier han til NTB.

Svært populært

Sukrin-produkter og bakemikser er svært populært, ikke bare i Norge, men i store deler av verden, som alternativ til sukker og sukkerholdig mat.

– Det vi registrerer, er at det er brukt store doser erytritol i forsøkene, og at studien er gjort på mennesker som allerede har livsstilssykdommer. Det er mulig at det i fremtiden vil komme en mengdebegrensning på daglig inntak av erytritol, sier Ruud.

Forskerne undersøkte blodet fra mer enn 4.000 personer i USA og Europa og fant at de med høyere mengde erytritol i blodet hadde økt risiko for hjerteinfarkt, hjerneslag eller død. Den firedelen som hadde høyest nivå av erytritol i blodet, hadde anslagsvis dobbelt så høy risiko som den firedelen med lavest nivåer i blodet.

Sammenhengen mellom søtning og hjerte-kar-sykdommer har tidligere vært påvist, men det har vært påpekt at en direkte årsakssammenheng ikke foreligger. Det gjør det heller ikke ved studien av deltakerne her.

Både denne og tidligere studier har vist at testpersoner med mye erytritol i blodet ofte har andre risikofaktorer i livet, som røyking, overvekt, diabetes, alkoholkonsum og mye stillesitting.

Overraskende

Forskerne var i utgangspunktet ikke ute etter å studere søtningen spesielt. Hazen undersøkte blodet til deltakere i alderen 55 til 72 år med lett overvekt til fedme for å avdekke ukjente kjemikalier eller stoffer i blodet som kunne knyttes til risiko for hjerteinfarkt, slag eller død de neste tre årene. I alle de gruppene som ble testet, fant de sammenhengen mellom erytritol i blodet og grad av risiko.

– Vi hadde aldri ventet dette. Vi så ikke etter det engang, sier Hazen.

Forskerne har videre også sett på effekten av å tilsette erytritol direkte til blod og isolerte blodplater. Blodplater skal klumpe seg sammen for å stoppe blødninger, men denne effekten kan i verste fall bidra til at klumper flytter seg til hjerte eller hjerne og forårsaker blodpropp, infarkt eller slag.

Resultatene viste at erytritol gjør at blodplater lettere klumper seg.

Alarmklokker

Hazen påpeker at erytritol er populært også som erstatning for sukker i prosesserte varer. Siden slike «sukkerfrie» varer kan være spesielt populære nettopp blant dem de kan være en risiko for, etterlyser han at det forskes mer i dybden på langsiktige effekter av søtning.

– Hjertekarsykdom bygger seg opp over tid og er den ledende dødsårsaken globalt. Vi må sørge for at maten vi spiser ikke er skjulte bidragsytere til helserisiko, sier han.

