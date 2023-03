Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har fått MS

På Senterpartiets landsmøtet i Trondheim fredag fortalte partileder Trygve Slagsvold Vedum om den dramatiskle våren og sommeren 2020.

Senterpartiets leder ble i 2020 diagnostisert med sykdommen MS.

Han delte historien i en svært personlig og åpen tale til landsmøtet i Trondheim fredag.

Se video: Her forteller Vedum sjokknyheten

Ble liggende på badet



Vedum fortalte at han våren og sommeren 2020 gjentatte ganger fikk anfall, og ble svimmel og dårlig.

– Jeg ble liggende på baderomsgulvet, forteller han om den første episoden våren 2020, under en pizza og film-kveld med familien.

Etter flere undersøkelser i helsevesenet de neste månedene fikk han beskjeden.

– Dårlige nyheter



– Legen ringte og sa «jeg tror jeg har dårlige nyheter», jeg tror du har MS», fortalte Vedum.

Etter å ha begynt på medisiner sier Vedum at han etter alle praktiske formål nå ikke merker noen ting av sykdommen.

– Det er en enorm lettelse, sier Vedum.

Høyre-leder Erna Solberg reagerer slik på Vedums sykdom.

– Det gjør inntrykk å høre Trygve fortelle om dette. Det er veldig trist at han har fått en alvorlig sykdom som kan ramme hvem som helst, når som helst, sier hun til NRK.

Multippel sklerose (MS) er en autoimmun sykdom som angriper nervene i kroppen. Noen pasienter blir raskt svært syke, mens andre har en mildere progresjon og kan leve mer eller mindre som normalt.

Våren 2021 begynte situasjonen å roe seg, og han ble gradvis i bedre form. Han fortalte om en kontrastfylt valgdag i september 2021.

– Valgdagen begynte jeg i en MR-maskin på Hamar, fortalte han.

Roses for åpenheten

MS-forbundet hyller Vedums åpenhet.

– Først vil jeg uttrykke omtanke overfor at han har fått MS. Vi vet det er mange med MS som ikke tør å være åpen om sykdommen fordi de er redde for konsekvensene det kan få for jobb og privatliv, sier generalsekretær Magne Wang Fredriksen.

Vedums åpenhet vil ha mye å si for personer med MS, tror han.

– Han viser at det er mulig å inneha en krevende jobb selv om man får MS. Det krever mot å stå fram i den posisjonen han innehar, sier Fredriksen.