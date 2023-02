En amerikansk mann i 50-årene endret talemåte da han fikk en sjelden form for prostatakreft.

Etter å ha levd med kreften i litt over ett år, begynte amerikaneren plutselig å snakke med irsk aksent.

Mannen hadde aner fra Irland, men hadde selv aldri besøkt landet.

Det var NRK som først omtalte saken.

«Foreign accent syndrome»

Mannen er ikke den første som har endret talemåte som følge av sykdom.

Fenomenet blir på engelsk kalt «foreign accent syndrome» (FAS), på norsk «utenlandsk aksent-syndrom».

Siden 1907 er det dokumentert omtrent 150 tilfeller av den sjeldne lidelsen i verden. Noen få i forbindelse med kreft. Som oftest skjer dette med personer som har gjennomgått hjerneslag eller traumatiske hjerneskader.

Den amerikanske mannens tilfelle er det første knyttet til kreft i prostata, og er blitt omtalt i det britiske medisinske tidsskriftet British Medical Journal Case Reports.

Ifølge rapporten skal kreften ha startet i mannens prostata før den spredte seg til andre deler av hjernen, deriblant hjernen.

Mannen døde som følge av kreftsykdommen. Den irske aksenten hadde han så lenge han levde.

Historien hans er delt av legene som behandlet ham.

Nevrolog: – Merkelig

Nevrolog og professor ved Universitetet i Oslo, Espen Dietrichs, forklarer at det ikke er uvanlig at artikulasjon og setningsmelodi endrer seg i forbindelse med en hjernesykdom eller en hjerneskade.

Endringene i mannens talemåte kom altså i forbindelse med kreftens spredning til hjernen.

– Hvis språket oppfattes å bli mer oppstykket eller hakkete, er det ofte noen som får assosiasjoner til at pasienten har begynt å snakke en ny «dialekt». Men egentlig er det bare en taleforstyrrelse med tap av finere uttalekontroll, sier Dietrichs til NRK.

Så at det kalles et «dialekt-syndrom» synes nevrologen er litt merkelig.

– Så vidt jeg vet finnes det ikke et eneste eksempel på noen som faktisk har byttet dialekt. Det vanligste er at dette skjer etter et hjerneslag. Men i dette tilfellet er det en mann som har fått metastaser (spredning av kreftsvulst, journ.anm) i hjernen, og kanskje kreftrelaterte betennelsesforandringer i lillehjernen.