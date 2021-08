Nå viser det seg at vaksinene tvert imot gir dårligere beskyttelse raskere enn først forventet.

Det er spesielt de nye mutasjonene som påvirker vaksinene evne til å stå imot smitte.

Selv etter at de store vaksineprodusentene har tilpasset vaksinene de nye virusvariantene, er det mye som tyder på at effekten av vaksinene forsvinner relativt raskt.

– Risikoen for infeksjon var betydelig høyere for tidlig vaksinerte

Det viser en ny israelsk studie. Funnene i studien tyder på en mulig relativ nedgang i langsiktig beskyttelse mot Delta-varianten. Israelere som ble vaksinert i januar og februar, har 53 prosent høyere sannsynlighet for å teste positivt enn de som fikk vaksinen i mars og april.

– Vi fant at risikoen for infeksjon var betydelig høyere for tidlig vaksinerte sammenlignet med de som ble vaksinert senere. Dette foreløpige funnet bør fremme ytterligere undersøkelser av langsiktig beskyttelse mot forskjellige stammer og potensielle kliniske forsøk på å undersøke effekten av en boostervaksine mot gjennombruddsinfeksjon, heter det i en av konklusjonene fra studien.

Fullvaksinerte smittes stadig oftere



Én million israelere har fått en tredje vaksinedose i løpet av de siste to ukene. Likevel fortsetter smitten å øke blant fullvaksinerte. Foto: AP / NTB Foto: NTB

Blant funnene er at personer som ble vaksinert i januar hadde vesentlig større risiko for gjennombruddsinfeksjon enn de som ble vaksinert i april.

58 prosent av israelerne er nå fullvaksinert. Om lag 250.000 israelere har fått tredje dose. Likevel fortsetter smitten å øke i landet med 9,3 millioner innbyggere, og flere blir alvorlig syke og må innlegges på sykehus.



I lys av den siste smitteøkningen blant vaksinerte øker nå bekymringene om hvorvidt det foreligger en redusert vaksineeffekt mot spesielt Delta-varianten, som nå er dominerende i Israel og i store deler av verden.

Israelske helsemyndigheter vurderer derfor å innføre en ny nedstengning innen utgangen av måneden.

– Nå viser det seg at effekten er kortvarig

Den israelske infeksjonsmedisineren Eyal Leshem kommeneter den nye studien slik:

– Tidligere trodde man at vaksinen ville ha en langvarig effekt. Nå viser det seg at effekten er kortvarig, sier Lesheim til VG. Han mener det derfor vil bli behov for en tredje dose, og sier at de ekstra dosene bør prioriteres til eldre og andre risikoutsatte grupper, fremfor barn.

Daglig meldes det nå om 650 nye smittetilfeller i Israel, og mer enn halvparten av de smittede er allerede fullvaksinerte, noe som viser hvor aggressiv Delta-varianten er.

– Hvis det kan skje her, kan det sannsynligvis skje overalt

– Dette er et veldig tydelig advarselsskilt for resten av verden. Hvis det kan skje her, kan det sannsynligvis skje overalt, sier Ran Balicer, innovasjonssjef i Clalit Health Services (CHS), Israels største helsevedlikeholdsorganisasjon (HMO), ifølge Sciencemag.org.

Han forventer at de nye funnene i Israel vil tvinge andre land til skjerpe strategien i møte med Delta-varianten og eventuelt nye virusmutasjoner, og hvorvidt befolkningen må vaksineres flere ganger i tiden fremover.

Israel tilbyr nå en tredje vaksinedose til alle fullvaksinerte over 60 år, og blir dermed det første landet i verden som tilbyr boosterdose av Pfizer/Biontech-vaksinen.

Også amerikanske helsemyndigheter anbefaler nå tredje dose til folk med svekket immunforsvar.