En britisk studie viser at yngre mennesker er mer utsatt for langvarige skader på organer etter å ha vært innlagt på sykehus med covid-19.

Totalt deltok 73.197 briter fra 302 forskjellige britiske sykehus i studien som ble gjennomført i løpet av Storbritannias første smittebølge.

– Dette er ikke influensa

– Vi ser tydelig at dette ikke er en sykdom som kun rammer eldre og utsatte personer. Dette er ikke en influensa og mange yngre personer vil være avhengige av livsvarig behandling , sier ledende forsker for studien Calum Semple til BBC.

Studien er et samarbeid mellom syv britiske universiteter, helsedepartementet og Social Care and Public Health England, og slår fast at halvparten av de yngre personene som blir innlagt utvikler komplikasjoner, hvor de vanligste er på nyrene, etterfulgt av lungene og hjertet.

Det vites ikke nøyaktig hvorfor coronavirus forårsaker skader på organene, men en fellesnevner for mange er at kroppens immunsystem igangsetter en respons i kroppen som påfører skadene.

(Saken fortsetter under bildet)

I løpet av den siste tiden har yngre personer vært overrepresentert blant innlagte i Storbritannia. Foto: Laura Brown / AFP/NTB

– Legene og sykepleierne reddet livet mitt

31 år gamle Paul Godfrey, som deltok i studien, ble syk av det han trodde var bronkitt i mars 2020. Innen en uke havnet han på sykehuset med to kollapsede lunger og legene vurderte å legge ham i kunstig koma. To uker senere ble han skrevet ut av sykehuset og lever den dag i dag med omfattende skader på lungene.

– La det ikke være tvil, legene og sykepleierne reddet livet mitt. Jeg hadde ikke vært her den dag i dag om ikke det var for dem, sier 31-åringen til BBC.

Studien viser at unge mennesker med underliggende sykdommer er mer utsatt for komplikasjoner og skader som følge av covid-19, men mange, slik som Godfrey, var helt friske da de ble smittet.

I Storbritannia har 155.866 personer i alderen 65 år og yngre vært innlagt som følge av coronavirus siden februar 2020. For et par uker siden var unge mennesker overrepresentert i antall innlagte med 478 pasienter. Til sammenligning lå det 17 eldre coronavirus-pasienter på sykehus i samme periode. En av hovedårsakene mener forskerne er vaksineprogrammet, som på lik linje med Norge har prioritert eldre i startfasen.