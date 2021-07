Sjokkerende funn om giftige stoffer i sminke

I en ny studie fra USA har forskere funnet alarmerende funn blant kjente sminkeprodukter. Av 230 testede produkter hadde omtrent halvparten giftige miljøstoffer.

Sminkemerkene bak flere av disse produktene er merker vi også kjenner godt til i Norge og som er populære blant nordmenn. Blant annet L'Oréal, Clinique, Maybelline, Nars og Estée Lauder.

Skadelig for både naturen og helsen

Det er de giftige fluorstoffene kalt PFAS som er funnet i de ulike sminkeproduktene. Stoffene er blant annet vann-, flekk- og fettavvisende, og blir brukt i en rekke ulike materialer.

I tillegg til å være skadelig for naturen fordi de er svært vanskelig å bryte ned, skader de også helsen til de som bruker dem. Giftstoffene kan nemlig blant annet øke risikoen for kreft, skade leveren vår, gi forstyrrede kolesterolnivåer og redusert fertilitet.

Det var særlig vannfaste maskaraer, leppestifter og foundation blant de testede produktene som inneholdt mest fluor.

I tillegg var det svært få av produsentene som har merket produktene med det giftige innholdet. Av 29 produkter med fluorstoffer, fant man at 28 av dem ikke var merket, ifølge forskerne.

– Trenger et lovverk på plass

Ingrid Næss-Holm, fagsjef i Framtiden i våre hender sier til NRK at funnet dessverre ikke er overraskende.

– Dette er dessverre ikke så veldig overraskende, men det er skremmende. Dette er rett og slett farlig for oss som bruker produktene.

Framtiden i våre hender har selv testet sminke som er å finne på det norske markedet. Hun mener det er en lang vei å gå for å bli kvitt PFAS i produktene, selv om flere produsenter har tatt tak og sluttet etter stort press.

– Men man er absolutt ikke i havn. Det er over 5000 varianter av disse farlige miljøgiftene, og det er vanskelig for forbrukerne å få oversikt. Vi trenger å få et godt lovverk på plass, som forbyr disse stoffene i alle land, sier Næss-Holm til NRK.

En handlingsplan er på vei

Norge og EU er blant de strengeste i verden på å regulere hvilke stoffer som lovlig kan brukes i kosmetikk. Det er likevel vanskelig å få bukt med miljøgiftene, derfor har Miljødirektoratet satt i gang krefter for å regulere PFAS.

Det bekrefter Anne Line Filtvedt, seksjonsleder kjemikalier i Miljødirektoratet.

Hun forteller at miljøgifter er et satsingsområde i «Handlingsplan for ein giftfri kvardag 2021–2024», som regjeringen nylig la fram. Her har Norge gått sammen med Tyskland, Nederland, Sverige og Danmark for å utarbeide et forslag til regulering av hele gruppen PFAS. Her er kosmetikk en av produktgruppene en slik regulering er aktuell for, sier Filtvedt.

Reguleringen vil gjelde for hele EU og EØS, og forslaget skal være klart i løpet av juli neste år.