ZOE Covid Symptoms Study er et britisk studie der 1,1 millioner briter har registrert sine coronasymptomer i en app.

Her kommer det frem at to av de vanligste symptomene for vaksinerte som er coronasmittet er nysing og rennende nese. Hodepine er også blant de fem vanligste symptomene.

Det var VG som omtalte saken først.

Vaksinerte er ikke trygge

Dette er symptomene: De fem vanligste symptomene for fullvaksinerte: Hodepine

Rennende nese

Nysing

Sår hals

Andre De fem vanligste symptomene for dem som kun har fått en vaksinedose:

Hodepine

Rennende nese

Sår hals

Nysing

Hoste Uvaksinerte: Hodepine

Sår hals

Rennende nese

Feber

Kraftig hoste Kilde: ZOE-studien

Studiet viser at symptomer som hoste, tap av smak- og luktesans, og pustevansker er mindre vanlig blant fullvaksinerte.

Fullvaksinerte som plutselig begynner å nyse uten at for eksempel allergier eller lignende er innblandet, oppfordres til å teste seg.

Lederen bak ZOE-studien, den britiske professoren Tim Spector fra King’s College London, meddeler at fullvaksinerte også er bedre beskyttet mot deltavarianten, men det er ikke snakk om veldig mye beskyttelse.

– Selv om man vil få et mildere sykdomsforløp, bør man ikke tro at man er trygg bare fordi man er vaksinert, sier Spector.

Her er FHIs liste over de mest vanlige covid-19 symptomene.

FHI: – Da bør du teste deg

FHI-lege Helena Niemi Eide sier til VG at det ikke er rart at vaksinerte smittede kan få rennende nese og begynne å nyse, ettersom vaksinerte får mildere symptomer hvis de blir smittet.

Hun forteller at de fleste fullvaksinerte i Norge som har blitt smittet ikke opplever symptomer i det hele tatt.

Lege Helena Niemi Eide ved avdeling Smittevern og beredskap i Folkehelseinstituttet (FHI). Foto: FHI

– Hvis de blir smittet, blir de sjelden syke. De kan få litt sår hals, rennende nese eller hodepine.

Eide synes det er vanskelig å ta stilling til hvor mange nys som skal til før vaksinerte bør tenke på å teste seg.

– Hvis du ikke har vondt i halsen, men bare rennende nese og nyser og ikke er allergisk, da bør du teste deg, sier hun.

– Milde symptomer kan være covid

I skrivende stund er 36 prosent av de som er over 18 år fullvaksinert i Norge, ifølge FHIs vaksinasjonsstatistikk. 59 prosent skal ha mottatt første dose.

Eide synes funnene i britenes undersøkelse er interessante, og mener dette underbygger at man bør ha lav terskel for å teste seg.

– Selv milde symptomer kan være covid, sier hun.