Onsdag ble det kjent at USA støtter en plan om å oppheve patentbeskyttelse på coronavaksiner. Dette vil sette flere land i stand til å produsere coronavaksiner.

Beslutningen vil kunne bidra til at flere fattige og folkerike land kan få lettere tilgang på flere covid-19-vaksiner, og dermed stanse smittespredningen blant annet i Afrika og andre deler av verden med stor knapphet på vaksiner.

– Tilliten til vaksiner blir ødelagt

Men ikke alle jubler like høyt over anbefalingene om frislipp av patenter og deling av teknologi.

– Hvis man bare går i gang med å produsere, kommer man til å lage dårlige produkter, så kommer mennesker til skade, og tilliten til vaksiner blir ødelagt, advarer viseadministrerende direktør Henrik Vestergaard i Lægemiddelindustriforeningen i Danmark, ifølge det danske nyhetsbyrået Ritzau.

I de fleste vestlige og europeiske land er vaksineringen i full gang. Samtidig har store deler av verden hverken vaksiner tilgjengelig eller et apparat for å ta seg av de som blir smittet og syke. Tilgang på oksygen, respiratorer og beskyttelsesutstyr er mangelvare.

– Pandemien vil raskere komme under kontroll

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad mener patentunntak for vaksiner vil redusere risikoen for nye mutasjoner og smittebølger.

– Dersom dette fører til økt vaksineproduksjon og større global tilgang på vaksiner, vil det være en svært god nyhet for verden. Det vil også hjelpe oss i Norge og Europa fordi pandemien raskere vil kunne komme under kontroll, sa Nakstad til NTB torsdag.

Den danske legemiddelindustrien mener imidlertid det vil kunne gjøre det mindre attraktivt for selskap å bruke store summer for å utvikle nye legemidler, skriver EkstraBladet.

– Ekstremt kortsiktig tankegang

– Det er en ekstremt kortsiktig tankegang å oppheve patenter. Coronakrisen har vist hvor hurtig man har kunnet innovere vaksiner under en helsekrise. Og det bygger på at man kan utvikle noe og få rettighetene. Derfor vil vi advare mot at man rører ved dette fundamentet, sier markedsdirektør Mette Feifer i Dansk Erhverv, tilsvarende norske NHO.

I Redd Barna håper de imidlertid på at patentunntak kan forhindre en enda større global helsekrise.

EU i tenkeboksen



– Situasjonen i India er en skremmende påminnelse om at så lenge det er områder hvor befolkningen ikke er vaksinert, vil det fortsette å komme nye mutasjoner. Vi risikerer at vaksinene ikke virker like godt mot disse, sier utviklingspolitisk seniorrådgiver Kjersti Koffeld i Redd Barna.

EU har signalisert at de er klare til å diskutere det amerikanske forslaget om å oppheve patentbeskyttelsen for coronavaksiner, men har ennå ikke konkludert.