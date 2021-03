Det er noe med velstående mennesker og hytter. I Bærum og Oslo vest har mennesker med vaksinetimer avlyst fordi de skulle på hytta. Hytta er hellig i påsken, og i helgen ga Bærum etter. De avlyser vaksinering i helligdagene i påskeuka.

Hytteturer er folkesport i Norge, men det er de mest velstående av oss som har aller tettest forhold til hytta. Det er også de som oftest eier sin egen hytte.

I en fersk undersøkelse gjennomført av meningsmålingsinstituttet Ipsos for måteholdsorganisasjonen Av-og-til er det stilt følgende spørsmål på nett og via post til over 5000 mennesker:

«Tenk på de siste to årene. Hva var ditt alkoholforbruk sist gang du var på hyttetur med barn til stede? (oppgi for den dagen du drakk mest alkohol)».

Hele 90 prosent av de spurte i den høyeste inntektsgruppen (årsinntekt over 1,5 millioner) kunne svare på dette, mens bare 68 prosent av de med lavest inntekt (mindre enn 500.000) ønsket eller kunne svare relevant på spørsmålet.

Det er nok det minst oppsiktsvekkende.

Fire ganger mer enn de fattigste



For i undersøkelsen kommer det frem at de med høyest inntekt drikker langt mer på hytta med barn til stede enn de i lavere inntektsgrupper.

Randi Hagen Eriksrud er generalsekretær i alkovettorganisasjonen Av-og-til. Foto: Av-og-til

Faktisk dobbelt så mye som landsgjennomsnittet. Én av fem voksne i den høyest inntektsgruppen drikker mer enn det anbefalte 0-2 glass med barn til stede på hytta. For de med laveste inntekt er dette tallet én av 20. Altså bare en firedel.



– Påsken blir ikke noe bedre for barna fordi vinen er dyrere. Ubehaget og den vonde magefølelsen når man ser at de trygge voksne endrer seg er likt enten de voksne har drukket Amigo eller Amarone, sier generalsekretær Av-og-til, Randi Hagen Eriksrud til ABC Nyheter.

Likevel fornøyd



I undersøkelsen har Ipsos og Av-og-til også sett på kjønns- og aldersulikheter i hyttefyll med barn til stede, men her er utslagene langt mindre enn ved inntekt; kvinner drikker noe mindre med barn til stede enn det menn gjør.

Selv om 15 prosent av de med høyest inntekt drakk 3-4 glass siste gang de var med barn til stede på hytta, fire prosent drakk 5-6 glass og én prosent drakk mer enn sju glass, er altså hyttefolk gradvis og radikalt mer forsiktig i sin omgang med alkohol med barn til stede jo lenger nedover på inntekstskjeden vi kommer.

Av-og-til konstaterer også med tilfredshet at sju av ti nordmenn holder seg til mellom 0-2 glass.

Undersøkelsen viser ikke hvor mange som drikker hvor mye med barn til stede andre steder enn på hytta.