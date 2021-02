Livsstilen «Lev hardt – dø ung» har blitt personifisert av mange kjendiser opp gjennom årene. Alt fra Marilyn Monroe og Jimi Hendrix, til Amy Winehouse har levd utsvevende liv med mye alkohol, og narkotikamisbruk, men de rakk aldri å bli gamle.

Tobakk, alkohol og narkotika

Nå kan en stor studie, som har utgangspunkt i over en million amerikanere, tyde på at livsstilen kan prege helsen mer enn mange nok skulle ønske seg. Forskerne sammenlignet innbyggernes egenrapporterte inntak av henholdsvis alkohol, tobakk, og forskjellig dop, og så det opp mot andelen som fikk hjerteinfarkt og slag.

Funnene viste en klar korrelasjon mellom jevnlig inntak av substansene og risiko for premature hjerteproblemer. Risikoen økte proporsjonalt med jo flere substanser man hadde inntatt.

Janis Joplin regnes ofte som en av rockehistoriens største legender. Hun levde et utsvevende liv og døde av en heroinoverdose 27 år gammel. Foto: AP

For unge personer som jevnlig tok fire eller flere substanser var risikoen ni ganger så høy for å få livstruende hjerteproblemer før de ble 55 eller 65 år gamle, som for de som ikke tok noen substanser i 20-årene.

Spesielt for unge kvinner var risikoen høy for prematur- og ekstremt premature hjerteproblemer.

– Vi er bare unge én gang

Forskerne fant 143.219 personer med premature hjerteproblemer, som hjerteinfarkt, angina, eller slag før fylte 65 år for kvinner og 55 år for menn.

– Vi er bare unge én gang og bør gjøre alt i vår makt for å opprettholde den tilstanden så lenge vi kan , konkluderer en av hovedforfatterne, Anthony Wayne Orr, ved LSU Health Shreveport, Louisiana i en pressemelding.

Tallene for cannabis-brukere og andre dopingpreparater, ble risikoen 2,5 ganger høyere. For personer med høyt alkoholinntak økte risikoen med 50 prosent.

– Folk må vite om langtidskonsekvensene

Selv etter å ha luket ut faktorer som høyt kolesterol, høyt blodtrykk og diabetes hadde tobakkrøykere nesten dobbelt så høy risiko for premature hjerteproblemer.

– Disse personene må bli gjort oppmerksomme på langtidskonsekvensene for helsen sin ut over risikoen for overdose, mens leger burde oftere undersøke pasienter med en historie av substans-misbruk, sier han.

Forskningen er publisert i tidsskriftet Heart.