Verdens forskere enes: Den britiske mutanten er trolig mer dødelig

Helsemyndigheter og forskere jobber nå på spreng med å bli kjent med den muterte versjonen av coronaviruset som først ble oppdaget i Storbritannia.

Varianten har kodenavnet B.1.1.7 og ble tidlig bekreftet å være mer smittsom enn virus-varianten vi kjempet mot våren 2020.

Amerikanske forskere stiller seg bak britenes funn

Nå mener flere og flere forskere verden over å kunne se tegn til at den også er mer dødelig. Nylig gikk amerikanske Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ut med sine bekymringer.

– Vi vet allerede at noen varianter er mer smittsomme, men det er også flere og flere data som antyder at B.1.1.7-varianten også kan være mer dødelig, sa lederen i CDC, Rochelle Walensky under en pressekonferanse torsdag.

Walensky påpeker også at det fremdeles er usikkert om vaksinen vil fungere like godt mot mutasjonene, og ber derfor folk fortsette å bruke munnbind og praktisere sosial avstand selv etter de er vaksinert.

Økt dødelighet – verre sykdomsforløp



Det var i slutten av januar at en britisk forskergruppe offentliggjorde en studie hvor de hevder å se tegn til at mutasjonen er mer dødelig.

Storbritannias statsminister gikk kort tid etter ut med påstanden om at den britiske varianten kan være 30 til 40 prosent mer dødelig. Dette er ikke bekreftet.

Ifølge rapporten «viser nyere analyser gjennomgående verre sykdomsforløp hos personer smittet av B.1.1.7, sammenlignet med folk som er smittet av den opprinnelige varianten av viruset».

Videre i studien står det at de ser et økende antall dødsfall innen de første 28 dagene etter at en person er bekreftet smittet av mutasjonen, kontra dem som er smittet av det opprinnelige viruset. De påpeker at selv om risikoen for dødsfall øker, er den likevel lav.

Forskergruppen skriver at det går lang tid mellom når personer blir smittet, til de eventuelt blir innlagt og omsider blir friskmeldt eller mister livet.

De vil derfor fortløpende få mer klarhet i hvordan B.1.1.7 arter seg. Det var etter å ha gjennomført en kontroll av forskergruppens rapport at amerikanske CDC landet på samme konklusjon som de britiske forskerne.

FHI er bekymret

Overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet gir uttrykk for bekymring angående funnene gjort i Storbritannia. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

I Norge har vi enn så lenge ikke sett indikasjoner på at den britiske mutasjonen forårsaker økt risiko for dødelighet eller verre sykdomsforløp. FHI er likevel bekymret for funnene gjort i Storbritannia.

– Vi er bekymret for at den engelske virusvarianten kanskje gir noe større risiko for alvorlig forløp. Det er indikasjoner fra Storbritannia på dette, men det er fortsatt ikke avklart, sier overlege ved FHI Preben Aavitsland til ABC Nyheter.

De siste ukene har det vært synkende smittetrend i Norge og antallet innlagte corona-pasienter på sykehusene har gått ned. Dette står i stor kontrast til Storbritannia, som opplever økende smittetrend og nær sprengt kapasitet på sykehusene. FHI understreker at vi likevel ikke er på trygg grunn.

– Vi holder hele epidemien under kontroll ved at kommunene oppdager lokale utbrudd tidlig og forsterker smitteoppsporingen og rådene til befolkningen for å bringe utbruddene under kontroll. Når den engelske varianten etter hvert blir mer dominerende, blir dette litt vanskeligere. Vi tror det skal gå bra, men vi må være på vakt, sier Aavitsland.