Dersom disse mutasjonene blir dominerende vil det kunne svekke vaksinenes effekt, noe som vil kunne være katastrofalt på sikt.

– Dette ser ikke ut til å være gode nyheter for vaksineeffektiviteten , sier førsteamanuensis i epidemiologi ved Yale School of Public Health, Joseph Fauver, ifølge CNN.

Funn av mutasjonen, som kan unnslippe antistoffbeskyttelsen i covid-19-vaksinene, er gjort i prøver av en raskt spredende virusstamme som sirkulerer i Storbritannia.

Kan forårsake reinfeksjon



Ifølge en ny rapport fra Public Health England kan mutasjonvarianten risikere å bli motstandsdyktig mot menneskets immunforsvarssystem etter at vaksinen har begynt å virke.

Ekspertene frykter derfor at mutasjonen mest sannsynlig vil kunne forårsake reinfeksjon blant personer som tidligere har vært smittet.

Mutasjonen som forskerne nå advarer mot, er den såkalte E484K, som stammer fra utbrudd i Sør-Afrika og Brasil. Ifølge den nye rapporten er mutasjonen foreløpig kun påvist i et titalls prøver av Storbritannias B.1.1.7-stamme.

Enkelte undersøkelser tyder på at E484K kan være en av årsakene til at noen vaksiner har vist seg å være mindre effektive i Sør-Afrika.

– Vaksinene vil sannsynligvis være mindre effektive

Nå er spørsmålet om det samme vil kunne skje i Storbritannia og i andre land. Den britiske B.1.1.7-stammen er nå påvist i minst 70 land over hele verden, også i Norge.

– Vår bekymring er fremveksten av E484K-mutasjonen funnet i den sørafrikanske varianten, som hittil bare har blitt funnet hos et relativt lite antall individer. Vår forskning antyder at vaksinene sannsynligvis vil være mindre effektive når det gjelder denne mutasjonen, sier Ravi Gupta, professor ved Cambridge University's Institute of Therapeutic Immunology, ifølge The Jerusalem Post.

Pfizer og BioNTech har tidligere uttalt at deres Covid-19-vaksine virker mot menneskeskapte laboratorievarianter som inneholder E484K-mutasjonen.