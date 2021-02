– Dette er en alvorlig situasjon, advarte førsteminister Mark McGowan i Vest-Australia på en pressekonferanse søndag, da beskjeden kom.

Han ba alle byens to millioner innbyggere holde seg hjemme i isolasjon de neste fem dagene. Dette var det første tilfellet av smitte utenfor karanteneområdene i delstaten på nesten 10 måneder.

Innbyggerne får de neste fem dagene kun forlate hjemmet for å handle mat, trene, dersom de må ut av medisinske årsaker eller om de må på jobb i det som er definert som en essensiell jobb. Tilværelsen er ikke veldig ulik den Oslo har vært under i nesten tre måneder – siden starten av november.

Sikkerhetsvakten jobbet ved dette hotellet, som brukes som karantenehotell for personer som kommer til Perth. Her må de bo i 14 dager før de får slippe inn i byen. Foto: Trevor Collens / AFP

Utenkelig i Europa

Mens man i Europa og USA sliter med å få ned smittetallene og har en befolkning som trøttes av stadige coronatiltak, har man valgt en annen taktikk på den andre siden av kloden.

I Australia sverger man til «Hammer og dans»-taktikken; Å slå hardt ned på smitten tidlig (hammeren), for så å slippe nye bølger av smitte (dansen). Den har solid støtte i befolkningen og ifølge New York Times har den ført til at Australias totaltall coronarelaterte dødsfall (909) så langt i pandemien er færre enn de daglige dødstallene i Storbritannia eller USA.

Lignende korte, men harde nedstengninger har blitt gjort i andre store byer som Melbourne, Brisbane og Sydney.

– Å gjøre dette i tre dager nå, kan spare oss for å måtte gjøre det i 30 dager i fremtiden, sa førsteminister Annastacia Palaszczuk under en pressekonferanse da delstaten Queensland måtte stenges ned tidligere i januar.

Nå er delstaten tilbake til covid-normalen, som innebærer at inntil 100 mennesker kan samles i det offentlige rom og 50 på private fester, samt en oppfordring, men ikke krav om å bruke ansiktsmaske på kjøpesentre og andre offentlige steder. De fleste arbeidsplassene, inkludert restauranter kan fungere som normalt så lenge man kan sikre to meters avstand til andre personer.

– Redder liv

– Alle kan lære av oss, men ikke alle er villige til å lære, sier virolog Ian Mackay til New York Times. Han er blant forskerne som har utviklet Australias «sveitserost» av pandemiplaner. Han mener deres måte redder liv og åpner opp økonomien samtidig som man unngår utspredt frykt og problemer.

I Sørøst-Asia og Oceania har flere land valgt en annen taktikk enn de fleste landene i Europa og Amerika. Både Taiwan, Vietnam, Thailand, New Zealand og Australia har så langt i pandemien klart seg med lite smitte og raske tiltak ved utbrudd.

Flere av disse landene, inkludert Australia, har også noen geografiske fordeler som gjør at man lettere kan få kontroll over grensene og er bedre rustet til å hindre importsmitte. Allerede i mars innførte landet krav om karantenehotell for reisende som kom fra land med mye registrert smitte.

Australia har også et godt utbredt smittesporingssystem og allerede innen pressekonferansen der nedstengningen ble annonsert, hadde man funnet sikkerhetsvaktens nærkontakter og fått testet dem for viruset.