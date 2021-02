Med den engelske mutasjonen av coronaviruset i flere norske kommuner, og meldinger om langt færre vaksinedose-leveranser fra produsenten AstraZenica, gikk helseminister Bent Høie tirsdag i forrige uke ut og helte kaldt vann i årene på de som håpte at en stor del av den voksne befolkningen i Norge kunne være vaksinert innen sommeren.

– Skal det være mulig med vaksine til alle voksne som ønsker det før sommeren, må vi få flere gode nyheter fra de andre produsentene de neste ukene og månedene, sa Høie på pressekonferansen tirsdag.

FHI avventer anbefaling

Det er Folkehelseinstituttet som gir de endelige rådene til regjeringen om hvem som bør vaksineres og i hvilken rekkefølge. De er ikke så sikre på at hele den voksne befolkningen i det hele tatt vil få tilbud om vaksinen.

Personer under 45 år som ikke er i den definerte risikosonen, eller som er helsepersonell, er enn så lenge ikke på FHIs liste over personer man ønsker å vaksinere.

Dette er FHIs prioriteringsrekkefølge 1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper 2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper 3. Alder 75-84 år 4. Alder 65-74 år OG personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 8. Alder 55-64 år 9. Alder 45-54 år Les mer på FHIs hjemmesider Kilde: FHI

– Ved all vaksinasjon må man veie nytte mot ulemper, og det gjelder også coronavaksinasjon. Det er for tidlig å gjøre den vurderingen for aldersgruppen 18 til 45 år nå , sier overlege Preben Aavitsland ved FHI til TV 2.

Han sier vaksinestrategien til FHI hele tiden har vært å minimere tapte leveår og død i befolkningen. Det er derfor nordmenn over 65 år og risikogrupper er prioritert i vaksinekøen.

Vet for lite om vaksinenes innvirkning

Aavitsland etterlyser mer kunnskap om hvor alvorlig covid-19-sykdom de under 45 år får, samt hvor godt vaksinene beskytter denne aldersgruppen og hindrer videre smitte.

Dersom vaksinen viser seg å hemme smittespredningen, er det svært sannsynlig at man også vil anbefale den for personer under 45 år, da denne aldersgruppen til nå har stått for mest spredning av viruset.

I tillegg vil forhold som hvordan epidemien utvikler seg, og hvor mange vaksiner som er tilgjengelige, spille inn på FHIs vurdering.

– I utgangspunktet skal alle vaksineres

Smitteverndirektør Geir Bukholm beroliger overfor TV 2 at man fortsatt har som mål å vaksinere også de under 45 år.

– Utgangspunktet er at vi skal vaksinere de også. Men det forutsetter at vi har en vaksine med en god bivirkningsprofil som gjør at forholdet mellom nytten av å vaksinere seg og eventuelle bivirkninger faller ut i positiv favør for å vaksinere seg, sier han til tv2.no.

Ingen av dagens coronavaksiner er godkjente for aldersgruppen 0-18 år. Det vil ifølge Aavitsland måtte skje før man kan vurdere å tilby coronavaksine til denne aldersgruppen.