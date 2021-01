Lege frykter eldre dropper vaksine på grunn av digitale løsninger

– Jeg har opplevd at flere eldre har falt fra på grunn av kommunens opplegg for vaksinering, sier fastlege Martin Runde ved Hisøy Legesenter i Arendal til NRK.

Arendal kommune har et eget system for vaksinering av de eldste innbyggerne. De må komme til en skole, der vaksinen blir satt av innleid personell. Fastlegen mener kommunen har gjort det unødvendig vanskelig. I forkant må de registrere seg via Digipost og levere et skjema med helseopplysninger.

Runde, som er tillitsvalgt for legene i Arendal, sier mange eldre ikke har lært seg å bruke digitale løsninger og frykter det kan føre til at flere ikke tar vaksine. Han mener fastlegene burde satt vaksinene på de eldste.

– Det gjelder spesielt dem som har vært skeptiske til vaksinen og som vi har vært nødt å snakke litt ekstra med. Det skal ikke store hindringer til for at de lar være, sier han.

Vaksinekoordinator Heidi Helene Hamre, forstår godt fastlegenes bekymring når det gjelder de eldste, men fremholder at de ikke kunne valgt en annen løsning.

– Vi får 3.000 doser i uka og har begrensede ressurser. Samtidig har vaksinen kort levetid. Den må brukes innen seks timer.

Hun erkjenner at kommunen er helt avhengig av hjelp fra pårørende som kan veilede de eldre i de digitale løsningene.