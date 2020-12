Coronamutasjonen forskerne frykter

Viruset som herjer i Europa i dag er ikke likt det som slapp ut fra et våtmarked i Wuhan i Kina for omtrent ett år siden.

Virusets arvemateriale endrer seg hyppig og det er i dag klare forskjeller på den varianten som nå hovedsakelig herjer i Europa og den man kjemper mot i Asia. Ifølge NHI har viruset mutert over 12.000 ganger.

«Piggen» muterer

Til svenske Expressen forklarer Ali Mirazimi, professor ved klinisk virologi ved Karolinska institutet at viruset hele tiden muterer i et forsøk på å spre seg raskere, samtidig som det ikke ønsker å drepe verten.

– Viruset optimerer seg for å kunne spre seg bedre og raskere, sier Mirazimi til avisen.

Men en tidlig mutasjon i de såkalte spike-proteinene «piggen på viruset», kjent som Spike D614G, spredte seg raskt over Europa. Mutasjonen ble først oppdaget i Italia og den bekymret forskerne.

Rammet Europa og USA hardere

For det er gjennom piggen at viruset angriper cellene og studier tyder på at mutasjonen ga viruset bedre mulighet til å spre seg. Derfor har D614G vært den vanligste varianten av viruset oppdaget i Europa og USA. Mens man i Kina og deler av Asia ikke har hatt denne mutasjonen.

– Fra Kina hevder man nå at deres virus eventuelt er litt mindre smittsomt, men det er deres hypotese. Det gjenstår fortsatt mye forskning, sier Mirazimi til Expressen.

Til New York Times oppga forskeren David Engelthaler at denne mutasjonen kan ha vært hovedårsaken til at viruset ble umulig å stoppe i en tidlig fase. Enn så lenge har viruset ikke blitt farligere som følge av mutasjonene, det bekrefter også Mirazimi.

Frykter spredning fra dyr

Det som derimot kan utgjøre en fare for vaksinearbeidet er om viruset begynner å spre seg fra dyr og over til mennesker. Det var nettopp frykten for dette at Danmark valgte å pålegge alle minkfarmer å avlive sine mink, etter at man fant en mutert versjon av viruset i mink i landet. Over 15 millioner mink ble avlivet.

Her blir mink begravet i en massegrav i Danmark. Over 15 millioner mink måtte bøte med livet i frykt for virusmutasjoner. Foto: Morten Stricker / Ritzau Scanpix /AP

– Det finnes alltid en risiko når viruset går mellom dyr og mennesker. Nå var det mink. Neste gang kan det være noe annet. Om det blir store forandringer på spike-proteinet, noe man oppdaget hos minkene, så kommer ikke vaksinen til å fungere. Da må vi endre vaksinen, advarer Mirazimi overfor Expressen.

Han påpeker derfor hvor viktig det vil være i tiden fremover å overvåke mutasjonene til viruset, da det vil forsøke å omgå vaksinen.

Mattilsynet opplyser de at det ikke er noen mistanke om at kjæledyr eller husdyr i Norge kan utgjøre en smittekilde for covid-19 til mennesker eller dyr.

De anbefaler på generelt grunnlag at man unngår å bli slikket i ansiktet av dyr, samt vaske hender i forbindelse med håndtering av dyr.