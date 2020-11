Forskere har testet 14 typer munnbind – dette er dommen

Nylig publiserte amerikanske Center for Disease Control and Prevention (CDC) en studie som fastslår at munnbind ikke bare beskytter folk rundt deg, men også personen som bruker det. Ifølge studien reduserer de blå munnbindene som kan kjøpes på apotek sjansen for å bli smittet med hele 70 prosent.

– Barrieren munnbindet skaper beskytter deg fra de usynlige dråpene med smitte som skilles ut når folk snakker eller ler, sier forsker Seema Yasmin ved CDC til CNN.

Fra halsvarmere til kirurgiske munnbind

Men ikke alle munnbind har like god dokumentert effekt. Derfor valgte en forskergruppe fra Duke University å teste effekten av 14 forskjellige typer munnbind flittig brukt av befolkningen. Alt fra hjemmelagede løsninger til kirurgiske munnbind ble testet.

Mange velger å trekke skjerf eller halsvarmere opp over nesten. Her viser stoffet seg å være for tynt, og effekten er derfor svært lav. Foto: Maya Alleruzzo / AP/NTB

Forskerne kledde på seg munnbindene og snakket i vanlig stemmeleie inn i en boks som fanget opp dråpene. Deretter lyste de inn i boksen med iriserende lys som gjorde at dråpene kom til syne.

Mange har funnet egne løsninger i stedet for å kjøpe munnbind. Blant annet testet forskerne effekten av å dra en halsvarmer opp over nesen, eller å knyte et bandana-skjerf over ansiktet. Disse viste seg å ha lite effekt, med mindre stoffet var forsterket med flere lag.

Testens vinnere

Både de blå munnbindene man får kjøpt på apotek og de tette munnbindene av stoff som kan kjøpes på butikk viser seg å ha god effekt. Foto: Jil Yngland / NTB

De beste munnbindene viste seg å være N95-maske. Som navnet tilsier filtrerer den bort 95 prosent av luftbårne partikler. Den er imidlertid ikke så lett å få tak i, men de lyseblåe trelags-munnbindene man kan få kjøpt på apotek hadde også god effekt. Det samme gjelder mange av munnbindene av tøy som kan kjøpes i forskjellige butikker.

En tommelfingerregel er å sjekke om munnbindet har flere lag, og om det er gjennomsiktig når du holder det mot lyset. Er det gjennomsiktig har det dårligere effekt.

Ifølge forskerne er det problematisk at de tynne munnbindene slipper ut store dråper.

– De store dråpene har lengre levetid og blir båret lengre før de fordufter, sier forsker Martin Fischer ved Duke University til CNN.

Forskerne konkluderer med at jo flere lag et munnbind har, og jo tykkere det er, jo mer er du og de rundt deg beskyttet mot smitte. Tykkere skjerf er ikke å anbefale, da det ofte er store hull i materialet.

I Europa er det laget en egen standard for ikke-medisinske munnbind. Denne er ikke et krav, men anbefalt standard av blant annet FHI.