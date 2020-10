Skrøpelige eldre over 65 år som var innlagt på sykehus hadde større sannsynlighet for å oppleve delirium som symptom på covid-19 sammenlignet med friske personer i samme aldersgruppe. Det viser en ny studie fra forskere ved Kings College i London, melder BBC.

– Skrøpelige eldre har større risiko for alvorlig sykdom ved covid-19. Våre resultater viser også at delirium er et nøkkelsymptom hos denne pasientgruppen, sier Rose Penfold, lege og forsker ved Kings College, til BBC.

– Leger og helsepersonell bør være på vakt for psykiske endringer hos eldre pasienter, som forvirring og underlig oppførsel. De bør være obs på at dette kan være et tidlig symptom på covid-19, legger hun til.

Personer over 65 år, og spesielt de med underliggende sykdom, har høyere risiko for å bli alvorlig syke om de blir smittet med SARS-CoV-2.

Folkehelseinstituttet har utarbeidet råd og informasjon til risikogrupper og pårørende.

Delirium eneste symptom



I studien som er publisert i tidsskriftet Oxford Academic analyserte forskerne data fra mer enn 800 personer over 65 år som hadde testet positivt på covid-19. 322 var innlagt på sykehus, og 535 logget symptomer på corona-appen Covid Symptom Study app.

Hos én av fem pasienter som var innlagt på sykehus, var delirium det eneste symptomet på sykdommen, ifølge BBC.

Skrøpelig er en betegnelse helsepersonell bruker for å vurdere pasientens motstandskraft mot sykdom.

– Skrøpelighet innebærer at kroppens fysiske tilstand er redusert, og at du har mindre «å gå på». Du er mer sårbar for sykdom og skader, sier Anette Hylen Ranhoff, professor og overlege ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Les også: Deltager i vaksinestudie: – Gruer meg til neste dose

Fire råd mot skrøpelighet



Slik kan du motvirke skrøpelighet, ifølge FHI:

Vær fysisk aktiv, spesielt er styrketrening og balansetrening bra. Spis sunt og variert, prøv å holde en stabil normal vekt. Få god og riktig behandling for de skadene eller sykdommene du får, slik at du kommer deg raskt i aktivitet etter sykdom. Vær sosial og bruk hodet





Les mer om hvordan du kan forebygge skrøpelighet på Folkehelseinstituttets hjemmesider.