Nærmere svar på hvorfor menn blir sykere av corona enn kvinner

Alle kan bli rammet av coronaviruset. Likevel er det slik at eldre menn har dobbel så høy risiko for å bli alvorlig syke av viruset sammenlignet med kvinner i samme aldersgruppe. Hvorfor er det slik?

En fersk studie publisert i tidsskriftet Nature gir oss en viktig ledetråd, melder avisa The New York Times:

Menn har en svakere immunrespons mot viruset enn kvinner.

I aldersgruppen 60-69 år har henholdsvis 5 kvinner og 19 menn dødd av covid-19, viser Folkehelseinstituttets statistikk over Covid-19 assosierte dødsfall.

Hittil har 22 kvinner og 39 menn i alderen 70 til 79 dødd av coronarelaterte årsaker.

Funnene i studien er i tråd med det vi allerede vet om forskjellene mellom menn og kvinners immunrespons. At kvinner har en kraftigere immunrespons skyldes trolig at de føder barn, og derfor må ha et bedre forsvar mot sykdom.

– Når det gjelder immunforsvarets slagstyrke, så er det visse holdepunkter for at kvinner har bedre våpen og sterkere skyts å stille opp med enn menn, forklarte professor ved Universitetet i Oslo Anne Spurkland, til Dagbladet tidligere i sommer.



Forskerne bak studien mener menn over 60 år trolig vil ha større behov for vaksine når den er på plass.

Marcus Atfeld, immunolog ved Heinrich Pette Institute i Tyskland, mener dette kan ha betydning for vaksinering.

– Man kan se for seg scenarier hvor en dose vaksine kan være tilstrekkelig for yngre mennesker, men at eldre menn kanskje kan trenge en høyere dose, sier han til New York Times.