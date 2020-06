Studie sår tvil om immunitet etter covid-19

De har undersøkt coronasmittede personer både med og uten symptomer. Studien er publisert i tidsskriftet Nature Medicine og omtales av nyhetsbyrået Reuters.

Resultatene viser at nivåene av to typer antistoffer falt markant et par måneder etter at pasientene var friske igjen.

Det kan være en indikasjon på at immuniteten mot viruset ikke varer så lenge.

Spørsmålet er imidlertid ikke avklart. Medisinprofessor og virolog Jin Dong-Yan sier til Reuters at antall pasienter i den kinesiske studien var forholdsvis lite. Og det kan hende at andre deler av kroppens immunforsvar gir mer langvarig beskyttelse mot viruset.