Verdens helseorganisasjon ber verden stålsette seg: – Uten tvil den mest alvorlige helsekrisen

Torsdag er det en måned siden Verdens helseorganisasjon erklærte coronaviruset en global helsekrise. Siden 2009 har WHO kommet med seks slike erklæringer. Sammenlignet med Svineinfluensa, Polio, Zika og to runder med Ebolautbrudd er Coronaviruset den mest alvorlige helsekrisen organisasjonen har stått overfor.

– Dette er den sjette globale helsekrisen WHO har erklært, og det er uten tvil den mest alvorlige, sa WHOs generalsekretær Tedros Adhanom Ghebreyesus under en pressekonferanse mandag.

Pandemien øker i omfang

Da helsekrisen ble erklært 30. januar var det færre enn 100 smittetilfeller utenfor Kina. Et halvt år etter senere er pandemien fortsatt ikke under kontroll. Tirsdag steg antall smittede på verdensbasis til over 16 millioner, og antall dødsfall til 656.0000. Verdens helseorganisasjon er bekymret over økningen.

– Pandemien øker fortsatt i omfang. I løpet av de siste seks ukene har antall tilfeller doblet, sa Ghebreyesus.

WHO advarer

Helseorganisasjonen trekker frem land som har innført strenge helseverntiltak, og advarer mot konsekvensene av å lette på smitteverntiltakene for tidlig. Norge er blant landene som tidlig innførte strenge tiltak. WHOs administerende direktør Mike Ryan advarer mot å lette på tiltakene for tidlig.

– Det er åpenbart at land som har innført strenge tiltak har dempet spredningen. Men når disse tiltakene lettes på, ser vi at smitten øker igjen, sier Ryan.

Under samme pressekonferanse påpekte Ryan at de nåværende tiltakene alene ikke vil kunne stanse virusets spredning. Ryan er håpefull at trygg reise snart vil bli mulig, men at det avhenger av tilstrekkelig tilrettelegging for å unngå smittespredning.

– WHOs stående råd er at reise kun vil være trygt hvis andre smittevernråd opprettholdes. Reiserådene alene vil ikke kunne stanse spredningen, på lik linje med at håndvask og munnbind alene ikke vil kunne bremse viruset, sier Ryan.

Ryan hevder at det vil være umulig for land å opprettholde stengte grenser i overskuelig fremtid, og at handel på tvers av land også utgjør en trussel.

– Det er nærmest umulig for land å opprettholde stengte grenser i overskuelig fremtid. Økonomier må åpne, folk må jobbe og handel på gjenoppta. Men handel og reise må skje på en måte som minimerer smittespredning, og det er dette myndighetene kartlegger nå, sa Ryan.

«Den nye normalen»

Helseorganisasjonen ber verden stålsette seg for det de kaller «den nye normalen», og at tiltakene vil kunne måtte løftes og strammes inn fortløpende.

– Sammen skal vi finne ut av hva den nye normalen er. Avstand fra andre, bruk av munnbind når det er nødvendig og et konstant fokus på hvor viruset befinner seg er vår nye hverdag. Det er tøft for folk å stå i denne perioden med usikkerhet hvor reiserådene utarbeides. Grenser vil kunne åpnes og stenges, for så å åpne opp igjen og stenges på ny, sa WHOs epidemiolog Maria DeJoseph Van Kerkhove avslutningsvis.

