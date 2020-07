Spania inn i kritisk fase: – Går de ti mest avgjørende dagene i møte

Spanske myndigheter forbereder seg på det de betegner som «årets mest avgjørende dager», og ber innbyggerne i Barcelona om å følge alle smittevernrådene.

– Jeg tror vi går de ti mest avgjørende dagene i møte nå. Vi er i en kritisk situasjon, og ansvaret ligger på alles skuldre. Det er vårt ansvar som innbyggere å forhindre at situasjonen forverrer seg ytterligere, sa Catalonias regionale president Quim Torra under en pressekonferanse mandag.

Myndighetene frykter at nordøstlige Spania vil bli like hardt rammet av den nye smittebølgen som området ble da viruset først kom til landet i slutten av februar.

Totalt har landet 272.000 smittetilfeller og over 28.000 dødsfall som følge av coronaviruset. Nå må nattklubber, barer og strender igjen forholde seg til strenge restriksjoner som følge av økningen i coronasmitte.

– Vi er kastet tilbake til samme sted som vi var på før rett før mars, og vi vet alle hvordan det gikk. Jeg aksepterer ikke at det gjentar seg, og jeg ber alle innbyggere om å ta dette på alvor, sier Torra.

Flere land har innført karantenepåbud for reisende fra Spania. Fredag innførte Norge karanteneplikt på ti dager for alle Spania-ferierende. Søndag fikk også britiske Spania-turister krav om to ukers karantene etter hjemreise.

Tall den spanske avisen El Pais har hentet inn, tyder på at det reelle dødstallet forårsaket av covid-19 kan være 60 prosent høyere enn det offisielle. El Pais har gått gjennom regional statistikk av både mistenkte og bekreftede covid-19-tilfeller, og har kommet til at 44.868 kan ha mistet livet av sykdommen.

Det er i tråd med anslag fra nasjonale helsemyndigheter og det spanske statistikkbyrået INE over såkalt overdødelighet i perioden, skriver Reuters.

