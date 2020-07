Jeg klarer ikke å snakke med min samboer om situasjoner og forskjellige ting jeg ønsker å gjøre og som han ikke er enig i. Han blir alltid mutt, taus og setter opp et oppgitt utrykk. Han kan bli taus og mutt i flere dager – noen ganger flere uker. Jeg orker ikke å ta det opp igjen med han, for da blir han taus på nytt.

Det skal liksom bare gli vekk av seg selv. Vi har vært sammen i 19 år, og dette blir verre og verre. Jeg vet ikke hva jeg skal si eller gjøre. Han blir så avvisende i kroppsspråket også, noe også mine venner og familie har merket og erfart. Det er som han føler seg truet av alle, og blir fornærmet og bitter for rett og slett ingenting. Dette tar sånn på at jeg ofte tar meg i å tenke på å gå fra ham, for jeg blir så nedtrykt og sliten av dette. Har du noen råd?

Kvinne (60+)

ABC Nyheters psykolog Danielle Legland svarer:

Hei,

Takk for din innsendelse. Det høres slitsomt, frutrerende og leit ut å gå i flere dager og uker uten kommunikasjon i hjemmet. Det blir som et trykkammer som man til slutt ikke orker å befinne seg i, slik du beskriver.

Det er utrolig vanskelig for oss mennesker å bli utsatt for taushet fra mennesker vi bryr oss om, og særlig fra den vi lever sammen med. Vi kan bli desperate etter å kunne snakke sammen igjen, og går dermed ofte på kompromiss med oss selv. Det oppleves som- og er en emosjonell straff. Det er en form for aktiv manipulasjon, fordi det skjer etter at du har uttrykt dine ønsker. Dette vil jeg derfor kalle psykisk vold.

Det høres ut som din samboer strever med sine ting, uten at det er noen unnskyldning. Når noen raskt føler seg truet handler det ofte om et lavt selvbilde. Videre har reaksjonene hans blitt utviklet over tid, og han har antakelig lært seg at det fungerer til en viss grad. Han vil derfor fortsette med dette, og vil lite trolig endre seg av seg selv.

Jeg skjønner veldig godt at du vurderer mulighetene dine for hva du skal gjøre videre. Det vil bli vanskelig uansett når dere har levd så lenge sammen. Dessverre kan det være utrolig vanskelig å lære en gammel hund nye triks. Jeg tror det må skje noe dramatisk for at han både skal forstå hvordan han påvirker deg, hvorfor han reagerer som han gjør, samt være villig til å endre det. Han må få beskjed i klartekst om hva dette gjør med deg, og han må forstå de eventuelle konsekvensene videre.

Dette kan være utrolig vanskelig å formidle selvfølgelig. Et tips kan være å skrive et brev til han. Da kan du ta deg tid til å få ned alt og samtidig formulere deg slik du ønsker. Du kan også ha noen dere begge stoler på med deg inn i samtalen for å bidra til at du føler deg trygg og at dere begge for sagt sitt.

Han er neppe lykkelig han heller, så dersom han faktisk ville vært villig til å ta tak i dette så ville dere begge kunne få det bedre.

Avslutningsvis vil jeg også si at psykisk vold er risikofaktor for en rekke negative helseeffekter knyttet til psykisk helse. Dersom du skulle ønske hjelp kan fastlegen være et godt sted å henvende seg for å bli henvist videre. Alternativ til vold er dessuten en stiftelse som gir behandlingstilbud til både utøvere og ofre rundt om i landet.

Jeg ønsker deg varmt lykke til videre.

