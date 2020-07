Covid-19: – Har tiltro til at man får immunitet som varer en god stund

B-celleaktivering resulterer i produksjon av antistoffer. Illustrastrasjon: Shutterstock / NTB scanpix

Antistoffene kan beskytte mot et virus ved å binde seg til et bestemt sted på viruset.

– Siden antistoffer har to like bindingssteder for viruset, kan de hekte mange viruspartikler sammen til en stor klump, som er én måte å kvitte seg med virus på, sier Spurkland.

En annen måte antistoff kan virke på er hvis antistoffet fester seg på det stedet på viruset som viruset selv bruker til å feste seg på våre celler.

– Da kan ikke viruset lenger feste seg på våre celler. Slike antistoffer er det vi kaller nøytraliserende antistoffer. De blokkerer virusets mulighet til å trenge inn i cellene våre.

– I covid-19-sammenheng er disse nøytraliserende antistoffene trukket frem som de viktigste. Finner man disse i blodet ditt, da har du immunitet mot SARS-CoV-2.

Generelt sett påviser man høyere mengder av antistoffer mot viruset generelt, enn nøytraliserende antistoffer mot viruset, forklarer Spurkland, men det er altså ikke alle antistofftester som skiller mellom disse ulike typene antistoffer.

Antistoffene produseres som konsekvens av at viruset er der. Etter at viruset er fjernet, enten på grunn av antistoffene selv eller på grunn av effekten av andre deler av immunforsvaret, vil det fortsatt være produksjon av antistoffer mot viruset, for en kortere eller lengre periode. Om antistoffene beskytter mot viruset eller ikke, blir ikke testet ut praksis før man eventuelt møter viruset på nytt, forklarer immunologen.

– Det er også en mulighet at det produseres antistoffer som ikke har beskyttende funksjon. Så lenge antistoffene binder seg til viruset er immunforsvaret «fornøyd».

– Så kan man se med forundring eller bekymring på at det kommer studier som viser at en del av dem som har testet positivt på viruset, viser seg ikke å ha antistoffer likevel. Det er jo rart og hvorfor skjer det? sier Spurkland før hun gir tre mulige forklaringer:

Det ene er at man har dannet antistoffer, men at de har blitt borte innen testen gjennomføres.

– Altså forsvant de fort.

Det andre er at man ikke har laget mye nok antistoffer til å påvise dem i slike tester. Eller at de antistoffene man lager ikke finnes i blodprøven, men heller er av en klasse antistoffer som skilles ut via slimhinnene i luftveiene og eventuelt tarmen.

– Det at man ikke kan påvise antistoffer i blodet etter gjennomgått infeksjon, er dårlig nytt med tanke på å utstede såkalte immunitetssertifikater – altså et bevis på at man har hatt covid-19 og er immun – noe som har vært foreslått i forbindelse med covid-19-pandemien.

– De aller fleste som har gjennomgått infeksjon, enten de har vært uten symptomer, har hatt mild eller mer alvorlig sykdom, vil få IgG-antistoffer mot viruset i blodet, sier seniorforsker Lisbeth Meyer Næss ved Folkehelseinstituttet.

Selv om vi får dannet ulike antistoffer mot dette viruset, betyr ikke det at alle disse virker beskyttende og hindrer oss i å bli syke hvis vi skulle bli utsatt for viruset senere, forklarer FHI-forsker Næss.

– Vi er nokså sikre på at såkalte nøytraliserende antistoffer er beskyttende. Disse antistoffene hindrer viruset i å komme inn i cellene slik at viruset ikke kan formere seg og spre seg til andre celler, sier hun og fortsetter:

– Vi vet heller ikke i dag hva som er et beskyttende nivå, altså hvor mye antistoffer vi må vi ha for ikke å bli smittet igjen.

Når man skal teste om antistoffene virker og er beskyttende, må det gjøres i spesialiserte laboratorier, og dette er ikke egnet for storskalatesting, forklarer hun.

Noen av testene for antistoffer er kun egnet for å vise om man har hatt viruset, ikke til å si noe om immunitet. FHI gjennomfører antistofftester i befolkningen der hovedformålet er å se på hvor mange som har vært smittet, såkalte seroprevalensundersøkelser, forklarer seniorforskeren.

– Det er likevel veldig viktig å gjøre undersøkelser som viser hvor mange som er smittet i ulike grupper, for eksempel i ulike aldersgrupper. Man kan også bruke slike undersøkelser til å se hvordan smitten har spredd seg i ulike deler av landet og følge med på hvordan dette endres, ved å gjøre slike studier på ulike tidspunkt. Det er formålet med seroprevalensstudiene vi gjør. Men de sier ikke noe om hvor mange som er immune eller om varighet av beskyttelsen.

Forrige uke publiserte FHI en rapport som viste at bare om lag 1 prosent av befolkningen har vært smittet av SARS-CoV-2.

Næss mener at disse undersøkelsene gir viktig informasjon, selv om antistoffresponsen ikke ser ut til å være spesielt sterk for dette coronaviruset.

– De aller fleste som har gjennomgått infeksjon, enten de har vært uten symptomer, har hatt mild eller mer alvorlig sykdom, vil få IgG-antistoffer mot viruset i blodet, sier seniorforskeren.

Spurkland mener det begynner å danne seg et bilde av at de covid-19-pasientene som har vært dårligst, er de som danner de høyeste nivåene av antistoffer.

– På bakgrunn av de rapportene jeg har lest, sitter jeg med et inntrykk av at jo mer syk du har vært, jo mer symptomer du har hatt, dess mer antistoffer kan påvises i blodet ditt, sier hun og fortsetter:

– Den første indikasjonen på dette kom fra Kina ganske tidlig i vinter. En studie viste at pasienter som hadde vært innlagt på sykehus, med mye symptomer over lengre tid, hadde høyere nivåer av antistoffer. Men også blant de innlagte pasientene var det en liten gruppe som ikke hadde påvisbare antistoffer.