Studie: Åpne kontorlandskap knyttes til nesten dobbel så stor risiko for å bli uføretrygdet

Åpne kontorlandskap har blitt mer og mer vanlig de siste tiårene. Selv om det tilsynelatende er både plass- og kostnadsbesparende, tyder nyere forskning på at slike løsninger kommer med skjulte kostnader.

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) finner i en ny studie publisert i Scandinavian Journal of Work Environment and Health, sammenheng mellom hva slags kontorløsning man jobber i og hvor stor risiko man har for å bli uføretrygdet.

Resultatene viser at sammenlignet med dem som sitter på eget kontor, har ansatte som sitter i åpne kontorlandskap nesten dobbelt så høy risiko for å bli uføretrygdet, melder NRK.

– Vi hadde virkelig ikke ventet at det skulle være en slik sammenheng, en kobling mellom kontorløsning og det å bli uføretrygdet. Dette er oppsiktsvekkende, sier professor og forsker ved STAMI, Morten Birkeland Nielsen, til NRK.

Mens man tidligere har tenkt at det å være veldig utadvendt vil tilsi at man trives godt i åpne kontorlandskap, viser funnene fra den nye studien at det også for denne gruppen er økt risiko for uførhet.

Høyere sykefravær og dårligere prestasjon



I en studie som STAMI publiserte i fjor, kom det frem at folk som deler kontor har 18 prosent høyere sykefravær enn de som har kontor alene.

Les mer: De som jobber i åpne kontorlandskap, er oftere syke

Britisk forskning har vist at ansatte i åpne kontorlandskap også presterer dårligere. Da forskerne undersøkt hvor godt – eller dårlig – folk klarte å løse arbeidsoppgaver med eller uten lyd og andre forstyrrende stimuli rundt seg, viste det seg at alle gjorde det bedre i stillhet. Det gjaldt også de som selv trodde de fungerte best med lyd rundt seg.

Les mer: Alle gjør det dårligere i åpne kontorlandskap

– På tide at HMS-hensyn får en sentral plass

– Kontorlandskap har blitt nærmest en «mote», av flere årsaker. Det er på tide at HMS-hensyn får en sentral plass når den fysiske organiseringen av arbeidsplassene skal bestemmes. Og ikke minst at medbestemmelse for arbeidstakerne blir ivaretatt, sier LOs 2. nestleder Roger Heimli til NRK om den nye STAMI-studien som også har vakt oppsikt i utlandet.

Direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom, sier til kanalen at tallene er overraskende høye, og at NHO alltid er opptatt av ny kunnskap.

Statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet Vegard Einan mener funnene er interessante, og sier til NRK at departementet følger nøye med på konsekvensene av kontorlandskap.