FHI-overlege: Ikke tro coronaen er over – dette er bare slutten på begynnelsen

I en kronikk i Fædrelandsvennen advarer Aavitsland folk mot å tro at vi har slått viruset. Han trekker en sammenligning til andre verdenskrig og Winston Churchill. Etter de alliertes knusende seier slaget ved El Alamein i Egypt i 1942 sa Churchill: «Dette er ikke slutten. Det er ikke engang begynnelsen på slutten; men det er, kanskje slutten på begynnelsen».

Aavitsland mener vi må ha samme holdning til viruset

«Nå er det sannsynligvis bare noen hundre smittede igjen i landet. Det oppdages bare rundt hundre tilfeller i uka, og to-tre av dem må på sykehus. Men coronaepidemien er ikke over her hjemme. Vi er bare ved slutten på begynnelsen».

Nakstad ber unge voksne skjerpe seg

Mandag formiddag gikk assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad ut i NRK og ba spesielt unge voksne, som han klassifiserer som personer i 20-årene, om å skjerpe seg, etter en sommerhelg med mange meldinger om mye festing og bråk.

– Vi er særlig bekymret for unge voksne som ser ut til å ikke bry seg så mye om smittevernregler nå. De glemmer det til dels både når de er ute i det offentlige rom og når det gjelder festing. Vi synes at unge voksne må skjerpe seg, tenke på smittevernreglene også når det er helg, huske at dette må vi stå i over en lang tid og at de gode vanene man har lært seg de gjelder fortsatt, sier Nakstad til NRK.

Tre farlige egenskaper

Aavitslandpeker på tre viktige egenskaper ved viruset som man i løpet av det siste halvåret har avslørt:

Viruset er livsfarlig. Selv om sykdommen er ufarlig for de fleste, så får omtrent én av 50 alvorlig sykdom. – Inne på sykehjemmene er dette viruset en drapsmaskin, skriver Aavitsland.

Viruset gjør deg smittsom før du vet at du er smittet. Fra man er smittet til man får første symptom tar det gjerne fem dager, men det tar imidlertid kun tre dager før man selv er smittsom. Aavitsland anslår at så mye som 40 prosent av de smittede i Norge er smittet av personer som selv ikke har hatt symptomer på smittetidspunktet.

Det kan smitte mange på kort tid. FHI kaller dette massesmittehendelser, men det er også kjent som superspredere. Dette skjer gjerne når man er i kontakt med mange andre over kort tid, som i et selskap, konsert, på et møte eller på jobb.

– Man kan rekke å smitte mange, kanskje flere titalls, på et arrangement eller en pubrunde før man vet at man er smittsom, sier Aavitsland til NRK. Om viruset får tid til å spre seg i det skjulte kanskje i flere uker. så vil situasjonen raskt komme ut av kontroll.

«Jeg beklager. Dette er ikke over»

«Jeg ser på gata og i sosiale medier at mange tror denne epidemien er over. Andre vet nok at den ikke er over, men de er lei av tiltakene og vil leve som normalt. Dessuten ble de fortalt at dette var en dugnad, og man kan vel ta seg en fest etter dugnaden, ikke sant?»

Mange tok turen til Sørenga i Oslo for å nyte lørdagens finvær. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

«Jeg beklager. Dette er ikke over. Viruset er her og vil gripe sjansen og skape en voldsom epidemi hvis ikke vi er på vakt. De nye levereglene gjelder: hold litt avstand til dem du møter, hold deg hjemme hvis du er syk, og hold hendene rene», skriver Aavitsland.

Frykter lokale utbrudd

Til NRK presiserer Aavitsland at han ikke tror vi får en nasjonal smittebølge i sommer, men frykter at steder som Oslo, Bergen, Sørlandet og Lofoten kan få lokale utbrudd.

– Viruset smitter nok lettere inne. Blir det fint vær trekker vi mer ut og det er bra, men vi skal ikke klumpe oss for mye sammen utendørs, for eksempel ved uteserveringer. Hold avstand. Og er du syk skal du holde deg hjemme, sier han til NRK.