Etter mange uker med tilnærmet besøksforbud ved kommunens sykehjem, varslet konstituert helsesjef Marit Anda i Stavanger om hvordan dette rammet sårbare sykehjemsbeboere.

Med fire konkrete eksempler illustrerte hun hvordan de strenge restriksjonene ikke bare gikk ut over beboere, men også deres pårørende, og hvordan helsepersonell sto overfor medisinske og etiske dilemmaer, i et brev til Helsedirektoratet.

Les saken: «Vekttap 10 kg siden koronaperioden med besøksforbud begynte. Nå blitt så tynn at vi frykter hun skal dø som følge av manglende næringsinntak»

Brevet fra helsesjefen i Stavanger er bare en av flere henvendelser Helsedirektoratet har fått knyttet til anbefalingen om besøksstans i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner, opplyser fungerende avdelingsdirektør Thorstein Ouren.

– Det er utfordringer knyttet til å isolere beboere og pasienter fra sosial kontakt med sine nærmeste over lang tid. Dette kan forringe livskvaliteten for pasienter/brukere og deres pårørende i vesentlig grad, sier han i en e-post til ABC Nyheter.

– Vi vet at sosial isolasjon og ensomhet kan gi økt risiko for andre alvorlige fysiske og psykiske plager og sykdommer, inaktivitet og redusert ernæringsinntak.



– Pandemien vil for mange bli den nye normalsituasjonen

Siden helsesjefen i Stavanger sendte brev til Helsedirektoratet, har situasjonen endret seg. I begynnelsen av mai viste helseminister Bent Høie (H) til tilbakemeldinger om streng praktisering av besøksforbudet, og ba sykehjemmene om å åpne for mer besøk.

Stavanger kommune innførte nye anbefalinger tre dager senere, men balansegangen mellom smittevern og andre hensyn er vanskelig, ifølge helsesjefen.

– I en kort periode med en uoversiktlig smittesituasjon, vil smittevern trumfe nesten alt. Men når det blir en lenger situasjon vil man måtte gjøre individuelle vurderinger der man tar hensyn til både fysisk og psykisk helse. Jo lenger tid som går, jo viktigere blir det at man må balansere dette, selv om man selvsagt også skal ta hensyn til smitterisiko, sier Anda til ABC Nyheter.

Også avdelingsdirektør Ouren i Helsedirektoratet viser til at tidsperspektivet er en vesentlig faktor.

– Det er behov for å tilpasse anbefalingen om alminnelig besøksstans i helse- og omsorgsinstitusjoner som ble gitt 12. mars, til tidsperspektivet ved at pandemien for mange vil bli den nye normalsituasjonen, sier han og fortsetter:

– Dette stiller krav til grundige og trygge vurderinger som ivaretar pasienter og pårørende, sikrer godt smittevern og legger til rette for at pårørende får besøke sine nærmeste når det er nødvendig, fortsetter han.



Håper å levere veileder før fristen



Helsedirektoratet arbeider nå med en veileder for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner og åpning av dagaktivitetstilbud. Målet er at brukere kan få et dagtilbud og beboere og pasienter i helse- og omsorgsinstitusjoner kan få besøk, samtidig som nødvendige smittevernhensyn ivaretas.

– Frist til publisering er satt til 1. juni, men siden det er mange som etterspør veilederen håper vi å kunne ferdigstille den før fristen, sier Ouren til ABC Nyheter.