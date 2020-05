Forrige uke advarte Verdens helseorganisasjon (WHO) om at det kan hende vi aldri blir kvitt coronaviruset.

– Det er viktig å få dette på bordet: viruset kan bli nok et endemisk virus i våre samfunn, og det kan tenkes at viruset aldri vil forsvinne, sa WHOs krisedirektør Dr. Mike Ryan under en virtuell pressekonferanse fra Geneve, ifølge BBC News.

– Hiv har ikke forsvunnet, men vi har lært å leve med det, fortsatte han.



Bakgrunn: WHO: – Kan hende viruset aldri forsvinner



Gunnveig Grødeland er forsker ved avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved Universitetet i Oslo. Foto: UiO

Tross disse advarslene fra WHO er virusekspert Gunnveig Grødeland optimistisk med tanke på utviklingen av coronaepidemien.

– Jeg er enig i at vi ikke blir kvitt coronaviruset med det første. Men det betyr ikke dermed at det blir en større trussel. Vi vil gradvis få økt immunitet, og viruset vil etter all sannsynlighet endre seg til å bli mindre farlig, sier Grødeland, som er forsker ved Institutt for immunologi og transfusjonsmedisin ved Universitetet i Oslo, og har en doktorgrad i vaksinologi og immunologi, til Dagsavisen.

Les også: Ny studie: Coronaviruset kan påvises lenger og topper seg senere hos alvorlig syke

Virusene bak Asia-syken og svineinfluensaen ble mindre farlige



Som flere andre eksperter, peker Grødeland på at det er større sannsynlighet for at dette coronaviruset vil forandre seg i riktig retning enn i gal retning, altså at det blir mindre farlig, heller enn mer farlig.

Forklaringen på det er at når virus blir mer farlig, og flere blir sykere og dør, da er det lettere å oppdage smitten, og smitten sprer seg i mindre grad. Dette er dårlig nytt for viruset.

Grødeland peker på Asia-syken i 1957/-58 og svineinfluensaen i 2009, som relevante eksempler, fordi begge disse influensavirusene utviklet seg til former som ble mye mindre farlige.

– Å sammenligne coronaviruset med hiv er å dra det ganske langt

Hun mener også det blir rart å sammenligne coronaviruset med hiv.

– Å sammenligne coronaviruset med hiv er å dra det ganske langt. Coronaviruset har en helt annen grad av stabilitet. Hiv muterer så mye at man ikke klarer å lage en vaksine som kan holde tritt. Det er ingen grunn til å tro at coronaviruset forandrer seg så fort, sier Grødeland til Dagsavisen.

Les også: Hiv og aids: Fra dødsdom, smittefrykt og stigmatisering til behandlingsrevolusjon og kronisk sykdom