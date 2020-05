WHO: – Kan hende viruset aldri forsvinner

– Det er viktig å få dette på bordet: viruset kan bli nok et endemisk virus i våre samfunn, og det kan tenkes at viruset aldri vil forsvinne, sa WHOs krisedirektør Dr. Mike Ryan under en virtuell pressekonferanse fra Geneve, ifølge BBC News.

– Hiv har ikke forsvunnet, men vi har lært å leve med det.

På en pressekonferanse onsdag advarte Ryan mot spådommer om når viruset vil forsvinne. Han la til at selv om en vaksine blir funnet vil det å kontrollere viruset kreve en «massiv innsats».

Nærmere 300.000 mennesker har dødd på verdensbasis som følge av viruset, og mer enn 4,3 millioner smittetilfeller er registrert.

Samtidig advarer FN om at pandemien medfører stor psykisk krise.

Potensielle vaksiner



For tiden er 100 potensielle vaksiner mot coronaviruset under utvikling, men Ryan bemerket at andre sykdommer, som meslinger, fortsatt ikke er utryddet selv om det finnes vaksiner mot dem.

De kraftige advarslene kommer samtidig som flere land gradvis begynner å heve de strenge tiltakene mot viruset, og ledere vurderer hvordan og når økonomiene kan gjenåpnes.

Les også: Kraftig økning i symptomer på angst og depresjon under coronakrisen

ABC forklarer: Hva er et virus og hvordan skiller coronaviruset seg ut?

– Alarmberedskapen bør være høy



WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus advarte om at det ikke finnes noen garantier for at man kan lette på tiltakene uten å utløse en ny smittebølge.

– Vår anbefaling er fortsatt at alarmberedskapen i enkeltland bør være på høyest mulig nivå, sa han under pressekonferansen.

Han understreket at det fremdeles kan være mulig å bringe viruset under kontroll.

Les også: Lav dødelighet av covid-19 i Norge

SE VIDEO: Prøvekanin for corona-vaksine våknet til nyheten om eget dødsfall: