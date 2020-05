Philip Soubry (54) ble i februar evakuert hjem til Belgia fra virusets arnested Wuhan i Kina.

Da han landet testet han positivt for viruset og ble isolert, inntil han ved to prøver ikke lenger testet positivt. Han utviste aldri typiske symptomer som muskelsmerter eller hoste, men hadde altså vært smittet.

Etter at infeksjonen var over fikk Soubry vite av sin lege at han ikke behøvde bekymre seg mer; han kunne ikke bli smittet på nytt. Antakelsen bygget på kunnskap om andre coronavirus, men er ikke sikkert fastslått for det nye viruset.

Spørsmålet om antistoffer hos tidligere smittede er avgjørende viktig for om det er mulig å oppnå såkalt flokkimmunitet mot coronaviruset, en situasjon der størsteparten av befolkningen har hatt viruset og ikke blir syke av det lenger.

Les også: Minst risiko for coronasmitte på fotballbanen blant barn, unge og mosjonister

Ble skremt



Og det har altså vist seg ikke å passe for Soubry. Han ble senere testet for virus og antistoffer mot viruset i forbindelse med en forkjølelse, og ble skremt da ikke bare virustesten, men også antistofftesten ga negativt utslag, skriver Jyllandsposten med henvisning til belgiske og hollandske medier.

– Jeg trodde jeg trygt kunne ferdes overalt, har han sagt etter oppdagelsen.

Katrien Lagrou leder det mikrobiologiske laboratoriet ved universitetssykehuset i Leuwen. Hun mener Soubrys mangel på antistoffer kan skyldes at viruset aldri påvirket ham så han fikk symptomer. En tysk undersøkelse offentliggjort tidligere i mai viste at én av fem koronasmittede ikke hadde hatt symptomer på covid-19, såkalt asymptomatiske smittetilfeller.

Lagrou sier at man i andre tilfeller har konsentrert seg om å teste for antistoffer hos pasienter som har vært svært syke av virusinfeksjonen. Hos disse pasientene er det påvist antistoffer, men man mangler generell kunnskap om dannelsen av antistoffer ved covid-19.

Les også: Kraftig økning i symptomer på angst og depresjon under coronakrisen

SE VIDEO: Coronasmittede Tara (39) ble frisk: – Trodde aldri jeg skulle våknet igjen:

Immunitet avhenger av antistoffer



Det er fortsatt store diskusjoner og mange undersøkelser for å påvise om folk som har vært smittet av corona blir immune mot ny smitte i en periode, og i så fall i hvor lang tid. Uansett vil en eventuell immunitet avhenge av om det finnes antistoffer i kroppen.

Lagrou spekulerer på om Soubrys tilfelle kan være en ren tilfeldighet.

– Men det er like sannsynlig at enhver smittet som aldri ble alvorlig syk, aldri har utviklet antistoffer og derfor kan få viruset igjen. At han tidligere skulle ha utviklet antistoffer og at de siden har forsvunnet virker usannsynlig for meg. Men ingen vet sikkert for øyeblikket, det er fortsatt behov for mye forskning, sier hun til AD ifølge Jyllandsposten.

Les også: Lav dødelighet av covid-19 i Norge

– Spørsmålet om immunitet er fortsatt usikkert

I Danmark har man begynt å teste mer bredt i befolkningen for antistoffer for å få et bilde av hvor mange som faktisk har vært smittet med viruset, da man per i dag opererer med store mørketall. I Norge blir tilbud om antistofftest i dag bare gitt til bestemte utvalg av befolkningen, men det vil bli utvidet ettersom testkapasiteten øker.

Helsedirektør Bjørn Guldvog uttalte i slutten av april at man tror covid-19-syke blir immune mot ny smitte. Men at det er usikkert hvor lenge immuniteten varer.

– Spørsmålet om immunitet er fortsatt veldig usikkert. Det handler først og fremst om hvor lenge man er immun, og om hvilken virusvariant man er immun mot, sa assisterende helsedirektør Espen Nakstad i Helsedirektoratet til NRK i begynnelsen av april.

Øvrige kilder: NTB.

ABC forklarer: Man får alltid en viss immunitet etter å ha vært smittet av et virus, men det er ikke sikkert beskyttelsen varer særlig lenge: