Det er nettstedet Dagens Juridik som avslører et internt dokument som har gått ut til et stort antall sykehusansatte. I dokumentet kommer det frem at Karolinska har innført en ny policy for personell som tester positivt for covid-19.

«Smittskydd Stockholm har klargjort at gjeldende retningslinjer ikke er tvingende ved testing på asymptomatiske personer. Karolinska har derfor en egen policy», står det i dokumentet ifølge dagensjuridik.se.