– Pasienter kan sitte og tekste mens vi forbereder dem til respirator. Det er vi ikke vant til, sier legen Gustaf Edgren til SVT.

Tilstanden kalles stille hypoksemi, og kan føre til at både pårørende og helsepersonell kan undervurdere situasjonens alvor, melder den svenske kanalen.

– Stille hypoksemi er noe vi er redde og bekymret for med covid-19. Det gjør at man ikke får god nok oksygenutveksling, men uten å oppleve åndenød, kortpustethet eller ubehag, slik man gjør med andre lungesykdommer, sier leder i Norsk forening for allmennmedisin, Marte Kvittum Tangen, til ABC Nyheter.

– I begynnelsen var man ikke tilstrekkelig oppmerksomme på dette fenomenet, sier Tangen.

– Veldig lave verdier

Når oksygenverdiene i blodet synker under 90 prosent hos en tidligere frisk person fører det ofte til enormt stress, panikk og en hunger etter luft.

Men covid19-pasientene kan ha alvorlig oksygenmangel og likevel fremstå forholdsvis uberørt og klare i hodet. Selv om oksygennivået kan synke ned til 60 prosent og under.

– 60-80 prosent er veldig lavt. Hvis oksygenverdien synker under dette kan man miste bevisstheten, og man begynner å få for lite oksygen transportert rundt til sentrale organer i kroppen, sier Tangen.

– Sjeldent fenomen

Edgren, som er spesialistlege ved Södersjukehuset i Stockholm, anslår at omkring halvparten av intensivpasientene på sykehuset har kommet inn med skjult oksygenmangel. Ingen vet sikkert hvor vanlig fenomenet er, men flere leger SVT har snakket med beskriver det samme fenomenet.

Tangen mener fenomenet er sjelden:

– De aller fleste blir ikke så syke, men det kan skje. Risikoen er større for de eldre og dem som har andre risikofaktorer, men det kan også skje relativt yngre og tidligere friske pasienter. Vi har oppmerksomhet på å gi god veiledning til dem som får påvist covid-19 at de skal ta raskt kontakt med lege hvis situasjonen forverrer seg, for eksempel ved at de blir tungpustet ved aktivitet eller føler seg forvirret.

Vanskelig å bedømme alvoret

Ved stille hypoksemi er det en utfordring både for pasienten selv og de pårørende å bedømme alvoret av situasjonen, man sier fra for sent og det kan ta for lang tid å få hjelpen man trenger.

Norske ambulansesjåfører har ifølge Tangen beskrevet å komme hjem til pasienter som siden viser seg å ha vært svært alvorlig syke, på grensen til å kollapse, og likevel kommer ambulansepersonalet i møte i døra.

– Vi har sett flere eksempler på pasienter som virket helt friske, men kollapser kort tid etter at de kommer inn. Ikke minst luftambulansen har beskrevet dette, sier Tangen.