I mars hvert år arrangerer Kreftforeningen innsamlingsaksjonen «Krafttak mot kreft». I år sammenfalt aksjonsperioden med at coronaviruset spredte seg i verden og Norge. Dette vises på resultatet.

23,4 millioner er samlet inn, mens målet for aksjonen var 45 millioner kroner.

Resultatet er også langt lavere enn tidligere år. Både i 2019 og 2018 samlet Kreftforeningen inn 42 millioner kroner, mens resultatet i 2017 var hele 46 millioner.

– Skuffende resultat



– Coronapandemien gikk hardt utover årets innsamlingsaksjon. Akkurat da Krafttak mot kreft startet i mars, spredte coronaviruset seg utover verden og Norge. Byer og bygder stengte ned, arrangementer ble avlyst, og over halvparten av bøssebærerne våre rakk aldri å gå med bøsse.

– Ettersom det meste av pengene som samles inn kommer i form av kontanter på bøsser, havner årets resultat langt lavere enn målet vårt, sier generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross til ABC Nyheter.

Hun sier videre at det var slik det måtte bli i år, fordi det å forhindre spredning og beskytte folks helse er viktigere enn å gå med bøsser.

– Samtidig går det skuffende resultatet hardest utover de som trenger oss aller mest – kreftpasientene og deres pårørende.



– Pasientgrupper som har sett få fremskritt

Midlene fra årets aksjon går til kreftformer som få overlever. Pengene skal brukes til forskning for å bidra til at flere overlever, og til gode omsorgstilbud for pasienter og pårørende.

– Dette er pasientgrupper som har sett få fremskritt, over altfor lang tid. Selv om 75 prosent av nordmenn overlever sin kreftsykdom, er det noen kreftformer som de fleste pasientene dør av.

Et eksempel er den mest alvorlige formen for hjernekreft, som under fem prosent overlever. Et annet eksempel er lungekreft som bare to av ti overlever, selv om mye positivt har skjedd de senere årene.

– Kreft tar ikke pause i krisetid

– Selv om årets aksjon ikke gikk som vi hadde håpet, ønsker vi å gi disse pasientgruppene et solid løft. Kreftformer med lav overlevelse fortsetter å være et satsningsområde for oss fremover, sier Ross og legger til at det fremdeles er mulig å støtte aksjonen.

– Kreft tar ikke pause i krisetid. Det gjør heller ikke vi. Med coronakrisen er vårt formål blitt viktigere enn noen gang.

I forbindelse med Krafttak mot kreft fortalte ABC Nyheter i mars om Jarle Gogstad (46) som har levd med lungekreft i over seks år. På de verste dagene er det tungt, fortalte han.

– Det er ungene, familie og masse bra mennesker rundt meg som gjør at jeg kjemper videre. Det er ikke noe annet alternativ, sa Gogstad.

