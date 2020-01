Det er amerikanske NBC News som har gjort en analyse av falske helsenyheter som ble delt i sosiale medier i fjor, og sett på hvor stor spredning disse har fått.

Analysen viser at de falske helsenyhetene som har blitt delt aller mest, blant annet omhandler konspirasjonsteorier og foreslår å droppe konvensjonell behandling for alvorlig sykdom til fordel for udokumenterte kurer.

Ved hjelp av verktøyet BuzzSumo plukket nettstedet ut de 50 mest delte artiklene om helse, som fikk til sammen mer enn 12 millioner delinger, kommentarer og reaksjoner, hovedsakelig på Facebook, i løpet av 2019.

Kreftkonspirasjon engasjerte 5,4 millioner



Kreft var det viktigste temaet totalt sett. Og den kreft-artikkelen som skapte mest engasjement, hadde tittelen: «Kreftindustrien leter ikke etter en kur; de er for opptatt med å tjene penger» (Cancer industry not looking for a cure; they're too busy making money).

Artikkelen som kommer fra nettstedet Natural News, fikk et engasjement på 5,4 millioner. Nettstedet hadde tre millioner følgere på Facebook før det ble stengt ute i juni i fjor, for å bruke «misvisende eller unøyaktig informasjon» for å skape engasjement, ifølge en uttalelse Facebook sendte til nettstedet Ars Technica.



Udokumenterte kurer



Udokumenterte kurer for kreft utgjorde om lag en tredjedel av de 50 sakene NBC News fant i sin analyse.

For eksempel skapte tittelen «Ingefær er 10.000 ganger mer effektivt til å ta knekken på kreft enn kjemoterapi» (Ginger is 10,000x more effective at killing cancer than chemo) et engasjement på 800.000.

Også papayblad-juice, hyllebær, dadler, timian, hvitløk, jasmin, lime, okra og andre urter, grønnsaker og eksotiske frukter ble i løpet av fjoråret fremstilt som kur for kreft, diabetes, astma og influensa i falske nyhetsartikler, skriver nettstedet.

Verdens helseorganisasjon (WHO) utpekte for et år siden vaksinemotstand som en av verdens største helsetrusler. Og feilaktige påstander om vaksiner er en gjenganger i falske helsenyheter, ifølge analysen.

Kreftforeningen: – Bekymringsfullt



Foto: Leni Aurora Brækhus / ABC Nyheter

Kreftforeningen ser alvorlig på spredningen av falske helsenyheter generelt og om kreft spesielt.

– Det er åpenbart bekymringsfullt for dem som rammes av kreft, sier assisterende generalsekretær Ole Alexander Opdalshei til ABC Nyheter.

– Det er mye ting som spres rundt kreft som kan karakteriseres som «fake news», falske nyheter.

Noe har eksistert lenge før man begynte å kalle det «fake news», forklarer Opdalshei.

– Denne oppfatningen om at det finnes en eller annen kur for kreft som ingen forteller en om – i hvert fall ingen sykehus eller offentlige instanser – har levd lenge. Gjennom internett har det blitt lettere å dele og i sosiale medier deles det fort, sier han.

– Skaper usikkerhet, forvirring og bekymring



Opdalshei forklarer at mange av dem som får kreft, blir forvirret når de leser slike artikler på internett.

– Det er også gjerne slik at mange rundt de kreftsyke leser dette, og de kommer da med råd som er mer eller mindre dokumenterte. Ofte er det velmenende, men det kan også være vanskelig for den enkelte å forholde seg til, man vil kanskje ikke skuffe den som kommer med rådet, men mye av det som deles er direkte feil.

Han viser til at også tidligere gjennomganger av de hyppigst delte nyhetene om kreft på Facebook, har avdekket at det er mye som ikke er vitenskapelig dokumentert.

– Dette skaper usikkerhet, forvirring og bekymring for kreftsyke. De lurer «hva skal jeg prøve og hva skal jeg ikke prøve?». Mange blir usikre når de får en så alvorlig sykdom som kreft. Og mange tenker at de vil gjøre alt for å bli friske. Det er helt naturlig, og derfor er det viktig at man baserer seg på trygge kilder innenfor kreftområdet, sier Opdalshei.

Anbefaler tett dialog med behandlende lege



– Det viktigste rådet når man får råd og tips om noe, er at man har en tett dialog med sin behandlende lege. Men man kan også ta kontakt med oss om man har spørsmål knyttet til ting som man leser på nett. Vi får en del slike spørsmål, sier han.

Opdalshei ber samtidig folk om å utøve kildekritikk og se på hvem som er avsender, før de trykker på deleknappen.

– Det er ofte mange som har en stor tiltro til ulike ting som kan hjelpe, og folk er ivrige når det gjelder å dele i sosiale medier. Men man bør være litt varsom med hva man selv deler av nyheter. Man bør se på hvem som er avsender.

Han forklarer at innenfor kreft og helse generelt så finnes det et utall tidsskrifter som seriøse forskere publiserer i, men at det også er etablert en del pseudotidsskrifter som det kan være vanskelig å skille fra mer anerkjente tidsskrifter.

– Det er viktig å kunne ta kontakt med behandlende lege eller oss for å sjekke dette, sier han og legger til:

– Det er også fint for journalister i en travel hverdag å tenke gjennom og ha en bevissthet rundt hva som er kvalitet innen forskning, slik at man kan skille mellom det som er basert på god forskning og det som er mer synsing eller i beste fall tvilsom forskning.

Foruten Kreftforeningen.no anbefaler Opdalshei Kreftlex.no som en god kilde på kreftfeltet, og Helsenorge.no som en kilde med god informasjon når det gjelder kreft og sykdom generelt.

