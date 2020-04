Coronasyk 27-åring fødte i kunstig koma

– Jeg gråter akkurat nå! Jeg er coronafri! Og holder babyen min i armene mine, skriver Angela Primachencko på Instagram onsdag 15. april.

På bildet som følger med teksten holder hun sin 14 dager gamle datter Ava tett inntil seg. Selv om det har gått to uker siden fødselen, er det første gang Primachenko fysisk får møte sin nyfødte.

Den 27 år gamle kvinnen fra Vancouver, Canada, fødte 1. april mens hun lå i kunstig koma og kjempet mot covid-19.

– Jeg våknet opp og plutselig hadde jeg ikke magen min lenger. Det var ekstremt overveldende, sier Primachenko under et TV-intervju med NBC.

Ble stadig dårligere

22. mars begynte 27-åringen å føle seg snufsete, men avskrev symptomene som tegn på pollenallergi. To dager senere fikk hun feber. På det tidspunktet var Primachenko gravid i uke 33, og bekymret for utviklingen. Hun dro til sykehuset og ble testet for coronaviruset.

Hun fikk et positivt prøveresultat 26. mars. To dager senere slet hun med å puste. Legene la henne i kunstig koma med tilførsel av oksygen, en vanlig behandling for alvorlige tilfeller av covid-19.

– Jeg vet ikke hvor jeg fikk viruset, jeg vet ikke hvor det skjedde, men på en eller annen måte endte jeg opp på sykehuset, hvor jeg ble sykere og sykere, sier Primachencko til NBC.

Gitt hvor alvorlig syk hun var, fant legene det best å sette i gang fødselen. Det gjorde de 1. april, da 27-åringen fremdeles var bevisstløs.

Lykkelig gjenforening

Ettersom datteren ble født flere uker for tidlig, får hun tett oppfølging og behandling på sykehuset. Da Primachenko våknet 6. april, fikk hun beskjed om at hun ikke kunne møte datteren før hun har testet negativt for coronaviruset to ganger.

I mellomtiden har 27-åringens ektemann David og hennes søster Oksana Luiten tilbragt mye tid sammen med Ava på sykehuset, mens Primachenko har fått se henne gjennom videosamtaler.

Først onsdag denne uken fikk den nybakte moren møte sine datter for første gang.

– Ava klarer seg utrolig godt, og legger på seg hver dag. En uke til eller så, og så kan vi ta henne med hjem, skriver Primachenko på Instagram.

Les også: Tara (39) fikk corona - fryktet å aldri få se døtrene vokse opp

Artikkelen fortsetter under.

Gravid 28-åring døde - barnet overlevde

Gladnyheten fra Canada har fått oppmerksomhet verden over. Det har også en lignende hendelse med tragisk utfall i Storbritannia.

Der døde den 28 år gamle sykepleieren Mary Agyeiwaa Agyapong søndag med coronaviruset, etter at legene gjennomførte et keisersnitt for å redde livet til hennes ufødte barn.

Babyen overlevde, og skal være ved god helse, ifølge sykehuset Luton and Dunstable University Hospital nord for London. Agyapong hadde jobbet ved det samme sykehuset i fem år, skriver BBC.

28-åringen testet positivt for coronaviruset 5. april, og ble lagt inn på sykehuset to dager senere. Da symptomene hennes tydet på forverring, valgte legene å gjennomføre keisersnitt.

– Hun var en fantastisk sykepleier og et godt eksempel på hva vi står for. Våre tanker og dypeste kondolanser går til Marys familie og venner i denne triste tiden, sier sykehusets administrerende direktør David Carter.

Agyapongs ektemann sitter i isolasjon, og har blitt testet for coronaviruset.

Faren til sykepleieren skal ha dødd av coronaviruset kort tid før datteren, skriver The Times.