En 51 år gammel mann som jobbet på en Walmart i Chicago ble sendt hjem fra jobb 23. mars med influensalignende symptomer. To dager senere ble han funnet død, skriver the Washington Post.

Fire dager senere døde en annen ansatt ved butikken, en 48 år gammel mann.

Avisen skriver mandag at coronaviruset har tatt livet av minst 41 ansatte i dagligvarebransjen i USA, og mer enn 1500 har testet positivt for viruset.

Broren til en av de avdøde Walmart-ansatte vil saksøke kjeden fordi de ikke ga de ansatte beskyttelsesmasker- og hansker, og for ikke å ha tilstrekkelig renhold i butikkene.

Walmart sier i en uttalelse at de er knust over dødsfallene, og at de tar saken på alvor.

Etter dødsfallene har kjeden innført restriksjoner på hvor mange som oppholde seg i deres butikker til enhver tid, melder nyhetsbyrået AP. Stadig flere butikker monterer også pleksiglass foran kassene i et forsøk på å beskytte de ansatte.

– Føles som en krigssone

Washington Post har snakket med flere butikkmedarbeidere som er redde for å gå på jobb. En kvinnelig butikkmedarbeider i 50-årene ansatt ved en Whole Foods Market-butikk i Virginia ønsker å være anonym for å beskytte jobben og helseforsikringen sin.

– Det er som om du konstant er i kjemp-eller-flykt-modus. Det er skummelt, det er forvirrende og det er merkbar frykt blant alle som fremdeles jobber. Det føles som en krigssone, sier kvinnen til Washington Post.

Redde ansatte som slutter skaper problemer for dagligvarebransjen i USA. Stillingsannonser for butikkmedarbeidere har økt med 60 prosent de siste fire ukene, ifølge bemanningsbyrået ZipRecruiter.

Fagforening ber bransjen prioriteres

Fagforeningen UFCW, som organiserer 900.000 amerikanske butikkmedarbeidere, sier til Washington Post at rundt 3000 av deres medlemmer ikke jobber fordi de sitter i karantene, er innlagt på sykehus eller venter på prøveresultater for coronaviruset.

– Det store bildet er at butikkmedarbeidere er redde, sier Marc Perrone, leder for UFCW til avisen.

Han oppfordrer alle delstatene i USA til å anerkjenne ansatte i dagligvarebransjen som essensielle for beredskapen, og gi dem høyere prioritering for coronavirus-testing og beskyttelsesutstyr.

Totalt har mer enn 23.000 mennesker dødd av coronaviruset i USA, og nesten 600.000 er bekreftet smittet. Det er det høyeste antall smittede og døde i noe land i verden.

Ingen bekreftede dagligvare-dødsfall i Norge

Arbeidsgrupper som er mye i kontakt med andre mennesker, er ekstra utsatt for smitte. Mest utsatt er helsearbeidere.

115 leger er bekreftet døde av coronaviruset i Italia, ifølge en liste publisert av legeforeningen FNOMC. Både i Italia og Spania utgjør helsearbeidere mellom 10-15 prosent av alle smittetilfeller.

I USA er politiet, særlig i New York, hardt rammet. 18 prosent av politiet i delstaten er sykemeldt, av disse har 36 prosent coronaviruset.

I Norge er det foreløpig ikke kjent at ansatte i dagligvarebutikker eller helsearbeidere eller politifolk har dødd som følge av coronaviruset.

FHI hadde tirsdag klokken 08.00 fått varslet om 127 coronarelaterte dødsfall. Gjennomsnittsalderen for de døde er 84 år. Den yngste som har dødd var 51 år gammel, og den eldste var 102 år.

