Nye tall fra Italia: 70 prosent av de døde er menn

Med jevne mellomrom kommer helsemyndighetene i Italia med en oppdatert analyse av covid-19-dødsfallene i landet. I den ferskeste analysen har de analysert 10.026 dødsfall – omtrent en femtedel av alle coronadødsfallene i verden.

Dette viser analysen:

Gjennomsnittsalderen for de døde i Italia er 78 år for menn og 82 år for kvinner. 31 prosent av de døde var kvinner, mens hele 69 prosent var menn.

Les mer: Tre mulige forklaringer på hvorfor flere menn dør av coronaviruset

I snitt tok det ni dager fra pasientene kjente de første symptomene på covid-19 til de døde av sykdommen. De lå i snitt fem dager på sykehus før de døde.

Av de døde var 84 prosent over 70 år, og 96 prosent over 60 år. 112 av de døde coronapasientene var under 50 år.

23 av disse var mellom 26 og 39 år gamle. Seks av dem hadde ingen underliggende sykdommer. To kjenner man ikke sykdomsbildet til. De siste 15 hadde underliggende sykdommer som nyreproblemer, hjerte-karsykdommer, diabetes og kraftig overvekt.

Helsemyndighetene har fått en fullstendig sykdomshistorikk for 909 av de 10.026 døde. Disse hadde i snitt 2,7 underliggende sykdommer. 98 prosent minst én underliggende sykdom. Mer enn halvparten hadde tre eller flere.

Problemer med å puste for egen maskin var den vanligste komplikasjonen. Nesten 97 prosent av de som døde hadde denne komplikasjonen. 25 prosent fikk akutt nyreskade, 12 prosent fikk akutt hjertemuskelskade og 11 prosent fikk superinfeksjon – alvorlig bakterieinfeksjon.

Legene forsøkte en rekke ulike behandlingsmetoder for å redde livet til de 10.026 pasientene. I 86 prosent av tilfellene ble det gjennomført antibiotikabehandling, antiviral behandling ble brukt i 54 prosent av tilfellene, og steroider i 34 prosent av tilfellene. I 19 prosent av tilfellene ble alle tre behandlingsformene benyttet samtidig.

Antibiotika ble hovedsaklig brukt for pasientgruppen med bakterielle infeksjoner. Men det ble også brukt på mange pasienter tidlig under sykehusinnleggelsen i tilfelle det dreide seg om bakteriell lungebetennelse. Det var før sykehuset fikk bekreftet diagnosen covid-19 for pasienten.

Les også: FHI skal kartlegge corona-mørketall – håper å være i gang over påske

Se video: På innsiden av Italias hardest rammede sykehus