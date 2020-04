Flere enn 20.000 helsearbeidere smittet i Italia og Spania

Italia har flest registrerte døde av det nye coronaviruset av alle land i verden. Mandag er 11.591 personer bekreftet omkommet som følge av sykdommen covid-19. Blant disse er 61 leger, ifølge den italienske legeforeningen, som meldte om 11 nye lege-dødsfall mandag.

De fleste av disse er eldre familieleger over pensjonsalder, som i hovedsak besøker pasienter hjemme, skriver SVT-journalist Jennifer Wegerup på Twitter.

Totalt har 8.358 helsearbeidere testet positivt for coronaviruset i Italia, ifølge nasjonale helsemyndigheter. Det utgjør omtrent ni prosent av alle bekreftede sykdomstilfeller i landet.

Spanske myndigheter har ikke offentliggjort hvor mange helsearbeidere som har dødd av coronaviruset i landet, men de har bekreftet at 12.298 helsearbeidere har testet positivt for covid-19, melder nyhetsbyrået AP. Det utgjør 14,4 prosent av de 85.000 registrerte sykdomstilfellene i landet.

– Ventet i fem dager på å bli testet

Alda Recas er leder for Sykepleieforeningen i Madrid. Hun sier til amerikanske NBC News at det sannsynligvis er snakk om enda flere smittetilfeller innad i landets helsevesen enn det myndighetene rapporterer om.

– Jeg har kolleger som har ventet fem dager på å bli testet. Vi var allerede overarbeidet før denne krisen, og nå er vi følelsesmessig overarbeidet i tillegg. Vi har ikke sett en situasjon som denne noen gang før i våre liv og karrierer, sier Recas til NBC News.

Hun sier mangel på utstyr er et generelt problem på alle sykehus og helsesentre i Spania i øyeblikket, og at det gjør det vanskeligere for helsepersonell å beskytte seg selv mot smitte. Både hun og andre helsearbeidere i landet forteller om frykt for å smitte kolleger og familie.

Helsepersonell som blir smittet av sykdommen må isolere seg selv i tre uker. Et så høyt antall smittede gir derfor en økt belastning på leger og sykepleiere som ikke har påvist smitte.

Seks regioner har ingen ledige intensivplasser

Sykehusansatte over hele Spania jobber nå døgnet rundt i kampen mot det nye coronaviruset for å redde så mange liv de klarer. Mandag har dødstallet i landet steget til 7.424, og antall smittetilfeller i landet er nå høyere enn i Kina.

I minst seks av landets 17 regioner er det ikke lenger flere intensivplasser tilgjengelig på sykehusene, ifølge nyhetsbyrået AP. Tre andre regioner vil nå maks kapasitet i løpet av kort tid.

Nå jobber spanske myndigheter på spreng med å sette inn ekstra helsepersonell, og rekrutterer både fra pensjonister og studenter. Samtidig bygges det flere nye feltsykehus rundt omkring i landet.

Ferske videoer fra et sykehus i byen Badalona viser frenetisk aktivitet mens leger i fullt verneutstyr jobber med å behandle et stort antall covid-19-pasienter. Se video øverst i artikkelen.

Forrige uke ble det publisert en rekke mobilvideoer på nett, filmet ved sykehus i Madrid. Videoene viser overfylte sykehus, med pasienter sittende og liggende i korridorer mens de venter på hjelp.

Nesten 400 sykehusansatte smittet i Norge

I Norge er 395 sykehusansatte bekreftet smittet, ifølge VGs live-oversikt. Det utgjør i underkant av ni prosent av de bekreftede coronavirus-tilfellene i Norge mandag. Ingen sykehusansatte har dødd av viruset i Norge. Cirka en tredjedel av de smittede sykehusansatte tilhører Oslo universitetssykehus.

Legeforeningen har tidligere oppfordret sykehus og kommuner til å gjøre alt de kan for å dempe smitterisikoen blant helsepersonell.

– Legene står i front og behandler pasienter i bekjempelsen av coronaviruset. Dette ansvaret tar vi. Sykehus og kommuner har ansvaret med å ivareta sikkerheten til helsepersonell. Når våre medlemmer står i en situasjon med stor risiko for å bli smittet, forventer vi at alle gjør alt de kan for å dempe risikoen, har president Marit Hermansen sagt.

