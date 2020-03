Besøksstans beskytter sårbare eldre: – De uttrykker takknemlighet

Tidligere denne måneden anbefalte helsemyndighetene besøksstans til helseinstitusjoner i Norge, for å forebygge coronasmitte. Med denne ukens forlengelse av coronatiltakene, betyr det at sykehjem er stengt for besøk minst til over påske.

Det innebærer ikke bare at familie og venner ikke kan komme på besøk, også en rekke andre sosiale tiltak er lagt på is, forklarer Institusjonssjef Heidi Hetland ved Cathinka Guldberg-senteret Lovisenberg i Oslo.

– Vi opplever at beboerne setter pris på det vi gjør for å beskytte dem i denne situasjonen. De gir uttrykk for at de føler seg trygge, sier institusjonssjef Heidi Hetland ved Cathinka Guldberg-senteret Lovisenberg i Oslo. Foto: Privat

– Vi har stengt sykehjemmet for besøkende og alle fellesarrangementene er avlyst, vi har ikke generasjonstreff med skoleklasser, besøk fra barnehage, besøksvenner og slikt lenger, sier hun til ABC Nyheter.

– Vi opplever at beboerne setter pris på det vi gjør for å beskytte dem i denne situasjonen. De gir uttrykk for at de føler seg trygge. Mange jeg treffer påpeker akkurat det, at de er takknemlige for innsatsen som gjøres for å forebygge smittespredning, fortsetter Hetland.



De ansatte ved Cathinka Guldberg-senteret har fokus på å gi beboerne et godt tilbud, tross alt, ifølge institusjonssjefen.

– De ansatte er veldig flinke til å legge til rette og kompensere for aktiviteter og tiltak vi vanligvis har som bortfaller i dagens situasjon.



Hun forklarer at de prioriterer aktivitet på gruppenivå inne på avdelingene, slik at bare de beboerne som hører sammen deltar på samme arrangement.

– Det er mye sang og quiz i grupper med færre til stede.

– Det blir mer aktiviteter lokalt på hver enkelt avdeling, og vi opplever at beboerne setter stor pris på det. Lokale aktiviteter bidrar til å styrke det sosiale fellesskapet mellom beboere og fellesskapet mellom beboere og ansatte. Det er viktig i denne situasjonen, sier Hetland.

Kommunen har ingen smittede, har likevel stengt for besøkende



Ordfører i Frøya kommune i Trøndelag, Kristin Strømskag (H), forteller at de tenker nytt for å sørge for en så god og normal hverdag for sykehjemsbeboerne. Aktivitetene foregår i mindre grupper og digitale verktøy tas i bruk for å holde kontakt med venner og familie utenfor. Foto: Privat

I hovedstaden har flere hundre personer fått påvist coronasmitte, og det har vært smittetilfeller på en rekke sykehjem i Oslo og andre steder i landet.

I den lille øykommunen Frøya i Trøndelag, er det ikke påvist noen tilfeller av coronasmitte. Likevel forholder de seg til de samme smitteverntiltakene.

– Frøya har ingen positive prøvesvar. Men vi har likevel stengt ned sykehjem og flere bofellesskap, der vi har risikoutsatte grupper boende. De er nå helt stengt for besøkende, forteller ordfører Kristin Strømskag (H) til ABC Nyheter.

Hun forteller at de i kommunens tilbud til eldre har et fokus på livsglede i alt som gjøres, og at de forsøker å opprettholde en helt vanlig hverdag til tross for restriksjonene.

– De ansatte strekker seg langt for å oppnå dette. Når man ikke har mulighet til å ha besøk av det lokale musikklaget, ser vi at ansatte drar frem gitaren og gjør det selv, så alt oppleves så normalt som mulig for beboerne, sier Strømskag.

De oppfordrer pårørende til å ringe i større grad nå som de ikke kan komme på besøk. I tillegg holder de på å få opp en løsning med et nettbrett med FaceTime.

– Så har beboerne og deres pårørende mulighet til å se hverandre. Vi bruker de digitale løsningene som vi alle har blitt så gode på de siste ukene, sier Frøya-ordføreren.

Streamer gudstjenester og konserter



På Cathinka Guldberg-senteret i Oslo tenker de også nytt i disse coronatider. Institusjonssjef Hetland forteller at det har et stort atrium, med flere «balkong-etasjer» oppover.

– Der streamer vi gudstjenester fra Oslo domkirke, nettkonserter og lignende, slik at flere kan høre på uten at de trenger å samles i samme etasje.

Samtidig gjør de alt de kan for å kompensere for manglende besøk av venner og familie, forklarer Hetland.

– Vi holder på med en grundig kartlegging av hva hver beboer trenger av bistand for å opprettholde kontakt med familie og andre utenfor sykehjemmet.

– Mange pårørende er kreative og finner nye måter å holde kontakt. Noen har kommet og stått foran vinduet og snakket i telefonen og vært på besøk på den måten. Andre holder kontakt via FaceTime. Det er mange muligheter som de ansatte hjelper beboerne med å få til.

– Vi må holde oss hjemme, så de kan gå på jobb

Hetland understreker at dagens situasjon er alvorlig for gamle, sårbare mennesker.

– Beboerne savner selvfølgelig sine kjære, men mange viser stor forståelse for de tiltakene som er iverksatt. Coronaviruset rammer hele samfunnet – ikke bare de som bor her – og flere av beboerne ved Cathinka Guldberg-senteret er opptatt av at vi må gjøre hva vi kan her hos oss for å forebygge smittespredning.

Frøya-ordfører Kristin Strømskag roser de som ivaretar samfunnskritiske funksjoner, og oppfordrer alle andre til å gjøre sitt.

– Jeg må trekke frem heltene vi har, de som yter de samfunnskritiske funksjonen, som strekker seg langt og lengre enn langt for å gjøre sitt i den situasjonen vi er i. Vi må holde oss hjemme, så de kan gå på jobb, sier Strømskag til ABC Nyheter.