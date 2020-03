Dersom professoren har rett, vil det være svært gode nyheter for en hel verden. Om lag to milliarder mennesker, inkludert et av verdens tettest befolkede land, India, er bedt om å holde seg hjemme for å hindre ytterligere virusspredning.

– Pandemien kan bli kontrollert, sier Michael Levitt, til Los Angeles Times.

I intervjuet går den den amerikansk-britisk-israelske biofysikeren hardt ut mot det han mener er et altfor pessimistisk bilde av hvordan viruset spres, varigheten på krisen og hvilke konsekvenser det vil kunne få.

Levitt vil ha slutt på svartmalingen og kommer også med advarsler om at en overreaksjon for å stanse pandemien vil kunne virke mot sin hensikt.



– Virkeligheten er ikke i nærheten av så grusom

Dette er blant professorens bekymringer:

At forsøkene på å kneble viruset på sikt kan utløse nye, alvorlige kriser i form av massearbeidsløshet, nedgangstider, sosial uro og økende selvmordsrate.



At håpløsheten kan få sin egen, selvforsterkende dynamikk og bidra til å skape nye problemer.

– Virkeligheten er ikke i nærheten så grusom som den beskrives som. Coronaviruspandemien er ikke verdens undergang, understreker Michael Levitt.

I 2013 ble han tildelt Nobelprisen i kjemi for «utvikling av multiskala modeller for komplekse kjemiske systemer». Til daglig er han professor i strukturell biologi ved Stanford University i California.

Én viktig forutsetning: Strenge restriksjoner



I motsetning til Verdens Helseorganisasjon, statsledere og eksperter verden over, tar Levitt til orde for at krisen vil bli kortere enn det mange forventer.

En viktig forutsetningen for professorens hypotese, er at befolkningen i virusutsatte land følger de strenge retningslinjene som er innført, og sørger for nødvendig distanse og god hygiene.

– Dette er ikke tidspunktet for å gå ut og drikke med venner, minner den anerkjente forskeren om. Han gir delvis mediene ansvaret for å ha hausset opp stemningen og dramatisert situasjonen mer enn nødvendig.

– Offisielle data støtter ikke de alvorlige advarslene om millioner av dødsfall, og at massiv global sosial uro og nedgangstider vil vare mer enn et år, sier Michael Levitt i intervjuet.

Ekspert: Tiden vil vise om han har rett



En ekspert på biostatistikk ved University of Massachusetts Amherst, Nicholas Reich, mener Levitts synspunkter er utfordrende, men tankevekkende.

– Tiden vil vise om hans antagelser er riktige. Jeg tror likevel et mangfold av eksperter med ulike perspektiv vil hjelpe beslutningstagere til å navigere når de står overfor svært krevende avgjørelser i ukene og månedene som kommer, sier Reich til Los Angeles Times.

(Saken fortsetter under bildet)

Helsearbeidere i et provisorisk telt som er satt opp for å avlaste sykehuset i Brescia i Nord-Italia. Totalt har 6.077 koronasmittede mistet livet i Italia. Utbruddet i Italia er det største etter Kina.Foto: Claudio Furlan / LaPresse / AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Forutså pandemiens utvikling og omfang



Nobelprisvinneren forutsa tidlig at Kina ville få kontroll med pandemien, da de fleste advarte mot at kineserne ville bruke lang tid på å komme seg gjennom krisen.



Allerede i slutten av januar uttalte han at viruspandemien ville være på retur i Kina i løpet av kort tid, mye tidligere enn andre eksperter forventet.

Han forutså også at antall smittete og døde i Kina ville bli på omtrent samme nivå som de siste oppdaterte tallene viser. Dette kan tyde på at han hadde rett i sine antagelser.

Etter to måneder med strenge restriksjoner kan friske innbyggere i Wuhan og Hubei-provinsen i Kina nå reise ut fra området, opplyser landets myndigheter tirsdag.

Coronavirusets episenter åpnes opp



Wuhan har vært omtalt som det første episenteret og startpunkt for utbruddet av coronaviruset. Hittil har Kina totalt registrert 81.171 smittede i utbruddet, hvorav 67.801 i Hubei-provinsen.

I alt har 3.277 mennesker dødd av covid-19, av dem 3.160 i Hubei. Disse tallene er nesten identiske med prognosen forutså knappe to måneder tidligere.

Tirsdag var til sammen 73.159 coronasmittede pasienter på kinesiske sykehus utskrevet fra sykehus.



De siste dagene har det vært svært få nye tilfeller av smitte fra viruset i området, noen dager ingen i det hele tatt. Det har også vært et markant fall i antall døde.

– Akselererer ikke lenger så raskt som før

– Tenk på utbruddet som om en bil kjørte i høy hastighet på motorveien. Selv om bilen fortsatt kjører fort, akselererer den ikke lenger like raskt som før, illustrerer Levitt.

I Kina er til sammen 73.159 coronasmittede pasienter utskrevet fra sykehus. De fleste som har vært innlagt på sykehus, er nå skrevet ut. Nye tilfeller av smitte som har vært avdekket i Kina, har derimot blitt sporet til utlandet.

Nå gir han den samme analysen av utviklingen i USA, som er inne i en kritisk fase av pandemien. Hittil er 560 personer døde på grunn av coronavirus i hele USA, og minst 43.963 bekreftet syke. Episenteret for pandemien er New York hvor mer enn 20.000 innbyggere er bekreftet smittet av coronavirus.

– Dette kommer til å gå bra

– Det vi trenger nå er å få kontroll med panikken. Dette kommer til å gå bra, sier Michael Levitt til Los Angeles Times. Samtidig avviser han statistikken ikke støtter de som maler et dystert dommedagsbilde av situasjonen. Han mener derfor pessimistene tar feil i sine analyser.

Levitt har gått gjennom data for 78 land som har registrert tilfeller av covid-19-viruset. Ut fra disse tallene mener han å se en tendens til at antall smittede og syke vil være synkende fremover.

– Tallen er fortsatt høye, men det er tydelige tegn på redusert vekst, uttaler professoren. Han viser til at kurven for smittede og døde i USA støtter opp under denne teorien.

Trump varsler lettelser innen 15 dager



President Donald Trump lover at USA snart vil være tilbake til vanlige tilstander og at økonomien igjen vil normalisere seg etter en dramatisk nedstengning av store deler av den amerikanske økonomien.

– Amerika vil snart igjen være åpent for forretninger, sa Trump og la til at økonomien vil være tilbake i normalt gjenge raskere enn «tre til fire måneder».

Presidenten antydet at han vil lette på de innførte restriksjonene om redusert sosial kontakt når den opprinnelige perioden på 15 dager løper ut. Dette vil i så fall være i strid med rådene fra flere helsetopper i USA og samtidig med at millionbyen New York opplever en alarmerende stigning i antall smittetilfeller.

