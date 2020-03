Sykepleierne: – Dette er starten på et maraton

Sist helg inngikk Norsk Sykepleierforbund (NSF) en avtale med Spekter som åpner for 16-timers arbeidsdager og 54 timers arbeidsuke. I tillegg er det mulig med 20 timers overtid per uke.

Slike ekstreme arbeidstider kan også komme til å vare ved en lang periode. Den inngåtte avtalen skal vare i et halvt år, men har en to måneders oppsigelsestid.

– Vi vet vet at dette er starten på et maraton og at det er viktig at vi klarer å spare på kreftene, sier lederen for sykepleierforbundet, Lill Sverresdatter Larsen, i en epost til ABC Nyheter.

Belastende arbeidstid

– Den ekstraordinære situasjonen som har oppstått som følge av coronaviruset, har gjort det nødvendig å ta i bruk ekstraordinære tiltak når det gjelder sykepleiernes arbeidstidsordninger, sier hun.

Samtidig er Larsen åpen på at slike avtaler vil føre til en mer belastende arbeidssituasjon, men at NSF har sett det som helt nødvendig å bidra til løsninger som sikrer tilgang til kvalifisert personell og forsvarlig pasientbehandling.

– Det er viktig for oss å understreke at selv om avtalen åpner for lange arbeidsperioder, er arbeidsgiver forpliktet til å sørge for at totalbelastningen for den enkelte sykepleier ikke blir uforsvarlig høy.

– Vi må ta vare på helsen til sykepleiere for at de skal klare å ta vare på pasientene, sier Larsen.

– Motiverte

I utgangspunktet skal det være 11 timers hviletid mellom to arbeidsperioder, men avtalen åpner også for at man kan se bort fra dette – mot kompenserende hvile eller annet.

På spørsmål om hvilke reaksjoner forbundet har fått fra medlemmene på denne omfattende avtalen, svarer Larsen at «våre medlemmer er i disse dager opptatt av å gjøre en så god jobb som mulig under de rådene omstendighetene. Denne avtalen er et bidrag til det».

– Sykepleierne er motiverte til å bidra, men har også en forventning om en kompensasjon for ekstraordinær arbeidsinnsats, enorm arbeidsbelastning og risiko for smitte som arbeidet ser ut til å innebære, sier sykepleiernes øverste tillitsvalgte.