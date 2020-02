Sjefen for Verdens helseorganisasjon (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus etterlyser en opprusting av den globale beredskapen når det kommer til store utbrudd.

– For lenge har verden operert med en syklus av panikk og forsømmelse. Vi pøser på med penger ved et utbrudd, og når det er over glemmer vi det og gjør ingenting for å forhindre det neste, sa Ghebreyesus under en pressekonferanse mandag.

Han viste til en rapport fra Global Preparedness Monitoring Board, som ble publisert i fjor. Den konkluderte med at verden er farlig uforberedt på en ny pandemi.

– Dette er farlig kortsynt og ærlig talt vanskelig å forstå. Hvis vi ikke klarer å forberede oss, forbereder vi oss på å mislykkes.

Han mener det trengs et nytt system for bedre å kunne bekjempe store utbrudd.

Første dødsfall utenfor Kina



Advarselen kommer i forbindelse med det pågående utbruddet av det nye coronaviruset, kalt 2019-nCoV eller Wuhan-viruset.

I Kina var det mandag morgen 17.238 bekreftede tilfeller og 361 døde.

– Utenfor Kina er det 151 tilfeller i 23 ulike land, og et dødsfall, som ble rapportert i Philipinene i går, sa Ghebreyesus.

– Som dere vet erklærte jeg nok en internasjonal folkehelsekrise forrige uke – denne gangen på grunn av utbruddet av det nye coronaviruset, sa WHO-sjefen.

Han forklarer beslutningen om å erklære internasjonal folkehelsekrise kom på grunn av bekymring for hva som vil skje dersom smitten sprer seg til land med svakere helsevesen.

– Må jobbe aggressivt



Det var i desember 2019 det først ble observert en opphopning av tilfeller av lungebetennelse i den kinesiske byen Wuhan, som har 11 millioner innbyggere og er hovedstad i Hubei-provinsen i den sentrale delen av Kina.

WHO-sjefen roser hvordan Kina har håndtert utbruddet, og mener man ville sett langt flere smittetilfeller internasjonalt uten kinesiske myndigheters innsats for å begrense spredning.

Myndigheter har blant annet stanset all trafikk inn og ut av millionbyen Wuhan.

Samtidig advarer WHO-sjefen om at man kan komme til å se langt flere tilfeller utenfor internasjonalt.

– Men vi har muligheten til å jobbe aggressivt for å forhindre at det skjer, sa Ghebreyesus.

