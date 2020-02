Helsemyndigheter vil hindre legemiddeleksport av frykt for medisinmangel under virusutbrudd

– Det internasjonale utbruddet vil sannsynligvis nå Norge innen kort tid, og det kan bli mangel på viktige legemidler og nødvendig medisinsk utstyr. Det finnes per nå ingen hjemmel til å forhindre utfordringen knyttet til parallelleksport, skriver Helsedirektoratet og Legemiddelverket i et brev som ble sendt til Helsedepartementet fredag.

I brevet ber de departementet sikre at det raskt innføres en lovhjemmel for å hindre eksport av legemidler som det blir ekstra stort behov for under et utbrudd av Wuhan-viruset.

– Vi ber om dette i tilfelle det skulle oppstå en global legemiddelmangel i forbindelse med virusutbruddet, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk til NTB.

Har pågang fra utlandet

– Svært mange legemidler produseres i Kina. Dersom eksporten fra Kina skulle bli hindret, enten ved at så mange blir syke at de vil beholde legemidlene selv, eller at produksjonen skulle bli rammet, så mener vi at vi må ha hjemler i lovverket til å beholde de medisinene vi har i Norge, sier Madsen.

Han understreker at det per i dag ikke er noen tegn til legemiddelmangel i Norge i forbindelse med virusutbruddet.

– Hvis dette blir langvarig, kan dette likevel endre seg, og da kan det oppstå mangel kanskje i løpet av noen måneder, sier Madsen.

Antibiotika til bruk under følgeinfeksjoner av viruset, medisiner til bruk under intensivbehandling og verneutstyr er noen av tingene det kan bli mangel på når utbruddet trolig kommer til Norge, ifølge Madsen.

I brevet skriver Helsedirektoratet og Legemiddelverket at det internasjonale markedet for de relevante produktene er svært presset.

– Norske legemiddelgrossister beskriver at de har pågang fra utlandet for å kjøpe inn legemidler og medisinsk utstyr som er nødvendig for håndtering av det pågående utbruddet, skriver de.

Forberedt på smitte

Lege Trine Hessevik Paulsen ved Folkehelseinstituttet sier at de er forberedt på at det kan bli påvist smitte hos folk i Norge i løpet av kort tid.

– Det vil ikke være uventet om det blir påvist smitte i løpet av et par dager, sier Paulsen.

Hun er klar på at situasjonen rundt viruset stadig endrer seg, og at det fremdeles er mye helsemyndighetene ikke vet.

– Inntil videre jobber vi ut ifra en strategi om at vi kan holde dette under kontroll, sier Paulsen.

Ekspertmøte

Mandag formiddag møttes representanter fra Folkehelseinstituttet, Legemiddelverket, Helsedirektoratet, Mattilsynet, Forsvaret og politiet for å diskutere trusselen Wuhan-viruset utgjør.

Steinar Madsen var Legemiddelverkets representant på møtet.

– De ulike etatene gikk gjennom hvilke forberedelser de har gjort med tanke på viruset. Det var et konstruktivt møte, sier han.