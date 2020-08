Argentinsk lege fikk corona to ganger: – Trodde jeg var immun

Alejandra Müller (34) jobber som lege ved et sykehus i Santa Fe, nord i Argentina. I slutten av mars ble hun smittet av coronaviruset. Hun hadde kun milde symptomer.

Müller var tilbake på jobb to uker senere. Hun hadde da avlagt to negative coronaprøve, ifølge La Nacion.

Saken er også omtalt av den svenske avisen Expressen.

I juli ble hun syk igjen. Symptomene var mer alvorlig, men Müller trodde at det skyldtes det kalde været og at hun hadde jobbet mye. Müller hadde også sovet lite, forteller hun til La Nacion.

Müller fikk lungebetennelse og måtte legges inn på sykehus.

– Jeg trodde jeg var immun og tok det helt med ro, sier hun til La Nacion.

Müller trodde hun hadde fått vanlig influensa, men så testet hun positivt på covid-19 igjen.

Smittet av mutert versjon



Mandag ble det kjent at en 33 år gammel mann i Hongkong var bekreftet smittet med covid-19 for andre gang, fire måneder etter at han først ble smittet. I likhet med Müller hadde 33-åringen kun milde symptomer første gang han ble smittet. Andre gang hadde han derimot ingen symptomer.

Prøvesvarene viste at 33-åringen fra Hongkong var smittet med en mutert versjon av covid-19 som har spredd seg i Europa i sommer. Han hadde vært en tur i Spania. Det er foreløpig ikke kjent om Müller ble smittet av en mutert versjon av coronaviruset andre gang.

FHI: – Immunitet er ikke enten eller



FHI har sett på forskningsresultatene fra Hongkong som dokumenterer at covid-19 i enkelte tilfeller kan smitte samme person flere ganger.

– Det er ikke et ukjent fenomen at noen er uheldige og blir smittet med samme virus i løpet av for eksempel en vintersesong. For mange luftveisvirus er det slik at immuniteten du får er delvis og avtakende. Immunitet er ikke nødvendigvis et enten eller. Det vanlige er imidlertid at man blir mildere syk ved andre gangs smitte , sier overlege Are Stuwitz Berg i FHI ved til ABC Nyheter.