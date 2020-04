Like før påske aksepterte Borgarting lagmannsrett at en 30 år gammel varetektsfengslet mann ble satt i to ukers corona-karantene. Forsvareren mente det var å holde ham uhjemlet isolert, og at dette strider mot menneskerettighetene.

I kjennelsen fra lagmannsretten aksepteres påstanden om at fengslingen i praksis innebærer isolasjon i mer enn 22 timer i døgnet, men mener det kan aksepteres ut fra nødrett i den spesielle situasjonen landet står overfor, selv om dette ikke er hjemlet.

«Staten må tillates noe områdningstid for å få på plass et passende regelverket», mener lagretten.

– Vi er bekymret

Det er ikke nok for Sivilombudsmannen som tidligere også har kritisert staten for omfattende bruk av isolasjon i norske fengsler:

– Vi er bekymret for at den praksisen som nå er innført er for inngripende, og vi vil se nærmere på dette i tiden som kommer, skriver sivilombudsmann Hanne Harlem i en epost til ABC Nyheter om kjennelsen og den nye praksisen som Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har lagt opp til.



– Også personer som ikke er underlagt andre restriksjoner må nå «de facto» sitte to uker i isolasjon, på grunn av karantenepraksisen, sa mannens advokat Bjørn Philipson til NRK tidligere denne uka.

Hanne Harlem minner om at isolasjon kun skal benyttes i ekstraordinære tilfeller og for så kort tid som mulig, noe ombudsmannen også har rapportert til Stortinget i en særskilt melding. Her beskriver en også hvordan isolasjon kan gi helsemessige skader.

– Vi er klar over at vi nå er i en ekstraordinær situasjon hvor det kan være behov for karantene. Sivilombudsmannen er imidlertid opptatt av at karantene må gjennomføres på en måte som gjør at det i praksis ikke blir isolasjon, skriver Harlem som også påpeker:

– Internasjonale organer som blant annet WHO har påpekt at isolasjon begrunnet i smittevern kun skal gjøres basert på en vurdering av medisinsk nødvendighet og bygge på en klinisk vurdering.

«Går alltid med kniv»

Den konkrete saken omhandler en oslomann som slapp ut 11. mars etter å ha vært fengslet i 65 dagers varetekt for trusler og bæring av kniv på offentlig sted. Bare tolv dager senere var den hjemløse og rusbelastede mannen nok en gang plassert i fengsel.

I et fengslingsmøte erkjente han straffeskyld for grov kroppsskade med kniv, og forklarte samtidig at han «alltid går med kniv fordi noen er ute etter han». Retten mente da at det var stor sannsynlighet for at han ville begå ny kriminaltet hvis han ble løslatt.

Men i mellomtiden hadde først Kriminalomsorgen i region øst innført nye strenge conona-regler som innebar at alle nyinnsatte ble satt i to ukers karantene. Disse reglene ble senere gjort til nasjonale regler av KDI (i et rundskriv datert 3. april).

Svært inngripende



Onsdag ba ABC Nyheter om en kommentar fra direktoratet knyttet til om de nye reglene ikke kunne innbære brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (SMK), men denne henvenselsen er ennå ikke besvart.

Sivilombudsmann Hanne Harlem påpeker at en stor del av fangene som isoleres opplever en eller annen form for fysiske eller psykiske plager eller symptomer som følge av isolasjonen.

– Vi snakker her om angst, depresjon, kognitive vanskeligheter, persepsjonsforstyrrelser, paranoiditet og psykose. Symptomene kan variere fra engstelighet, konsentrasjonsvansker og tankekjør, til alvorlig depresjon, panikklidelse og, i enkelte tilfeller, akutt psykose, sier hun, og viser til at internasjonale minstestandarder for fengsler, FNs såkalte Mandelaregler, slår fast at isolasjon i mer enn 22 timer i døgnet bør være forbudt over 15 dager.

– Det er svært inngripende å være så omfattende isolert som det her legges opp til, og derfor viktig å se på alle mulige tiltak som forsvarlig kan minske graden av isolasjon, særlig der det kun er grunnlag for karantene. Staten har en plikt til å sikre at alle tiltak er nødvendige og forholdsmessige.

30-åringens tid i isolasjon gikk ut 6. april, og etter planen skal han da ha blitt overført til en avdeling med andre innsatte. Fengslingsfristen utløper 27. april.