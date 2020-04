Klagestorm mot Dagbladet etter reportasje

Dagbladet fikk mye kritikk etter reportasjen om at det var mye folk ute på Grünerløkka, til tross for myndighetenes ønske om å holde god avstand for å begrense spredning av coronasmitte.

Saken ble illustrert blant annet med et bilde der det ser ut som om det er svært mange mennesker tett i tett på et veldig avgrenset område, ved hjelp av en zoom-funksjon på kameraet.

Saken skapte et voldsomt engasjement, og i løpet av påsken har PFU mottatt over 20 klager på reportasjen, skriver Medier24.

– Vi har ikke hatt tid til å se på klagene ennå men skal gjøre en grundig vurdering av dem, sier generalsekretær i PFU, Elin Floberghagen.

Hun sier det kan ta noen dager før de får tatt stilling til hvorvidt klagene skal behandles i utvalget eller ikke.

Dagbladet-redaktør Alexandra Beverfjord sier til nettstedet at de ikke har mottatt noen av klagene ennå, og vil avvente å kommentere saken til PFU har bestemt seg angående behandling.