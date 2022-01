Biden tror Russland vil invadere Ukraina: – Det vil være en katastrofe

Ifølge USAs president Joe Biden er det stadig mer som tyder på at en russisk invasjon av Ukraina er uunngåelig. Det kan bety store tap av menneskeliv og fare for konfrontasjon mellom stormaktene.

– Jeg er ikke så sikker på at han vet hva han kommer til å gjøre. Men jeg tipper at han vil invadere. Han må gjøre noe. Ingen andre kommer til å ta den avgjørelsen. Ingen andre kommer til å påvirke den avgjørelsen. Han tar den avgjørelsen.

Slik formulerte Joe Biden seg under en pressekonferanse etter ett år i Det hvite hus.

– Det vil være en katastrofe for Russland

– Dersom de krysser grensen og dreper ukrainske soldater, vil det endre alt, advarer USAs president Joe Biden sin russiske motpart, Vladimir Putin. Les mer Lukk

For USA vil et russisk angrep innebære at Vladimir Putin krysser den røde linjen. Det vil utløse kraftige motreaksjoner. Prisen for invasjon vil være høy, advarer Biden, skriver The Guardian.

– Våre allierte og partnere er klare til å pålegge Russland alvorlige kostnader og påføre betydelig skade på den russiske økonomien. Hvis de faktisk gjør det de er i stand til med den styrken de har samlet på grensen, vil det være en katastrofe for Russland, sier USAs president.

Dette budskapet kan neppe misforstås. Likefullt har 127.000 russiske soldater tatt oppstilling langs grensen til Ukraina. Den massive troppeforflytningen har pågått i flere måneder. I følge det ukrainske forsvarsdepartementet skal styrkene nå være fulltallige og klare til å gjennomføre en invasjon, skriver CNN.

Det betyr at krigen i teorien kan bryte ut når som helst, noe Biden-administrasjonen allerede har varslet sine allierte om. På den andre siden av grensen har det ukrainske forsvaret også forberedt seg på det som kan komme.

Eks-minister: Ukraina kan mobilisere en halv million soldater



Ifølge Andriy Zagorodnyuk, Kyivs tidligere forsvarsminister, kan Ukraina mobilisere hele 500.000 soldater, inkludert reservister, dersom landet angripes. Mange av disse har krigserfaring.

De fleste eksperter er enige om at Russlands overlegne hær, luftvåpen og marine raskt vil kunne erobre ukrainsk territorium. Like sikkert er det at moralen i den ukrainske hæren er høy, og at russerne vil møte betydelig motstand. Det vil kunne bety store tap av menneskeliv på begge sider.

– Kremls vernepliktige vil umiddelbart møte motstand dersom de prøver å okkupere byer. Frivillige og mindre, væpnede grupper vil sette i gang blodige partisan-angrep. Da er det klart for geriljakrig i stor skala. Det er definitivt ingen panikk. Jeg ser ingen panikk i det hele tatt, sier Zagorodnyuk, ifølge The Guardian.

– De vil betale en stiv pris, umiddelbart, kortsiktig, på mellomlang og lang sikt

USA er ikke i tvil om at Russland er den sterke part i konflikten med nabolandet Ukraina, men Biden er samtidig tydelig på at Putin må regne med svært tøff motstand og en langvarig, blodig krig.

– Russland vil seire militært i en invasjon, men de vil lide store tap. Dette er ikke bare en spasertur for Russland militært. De vil betale en stiv pris, umiddelbart, kortsiktig, på mellomlang og lang sikt, hvis de gjør det, varsler Biden. Han er sikker på at russiske styrker vil bli trukket ned i en hengemyr det kan bli vanskelig å komme seg ut av igjen.

Russiske fallskjermjegere i aksjon under under en felles militærøvelse med hviterussiske soldater nær grensen til Polen 12. november 2021. Dersom Russland invaderer Ukraina er det ventet at fallskjermstyrker vil delta i angrepet bak fiendens linjer. (Det hviterussiske forsvarsdepartementets pressetjeneste via AP) Les mer Lukk

– Dersom de krysser grensen og dreper ukrainske soldater, vil det endre alt

Nato har allerede varslet at de vil flytte tropper til sin østlige flanke i tilfelle et angrep, og USA har diskutert en rekke sanksjoner med sine europeiske allierte.

– Dersom russiske militærstyrker beveger seg over den ukrainske grensen og dreper ukrainske soldater, da tror jeg det vil endre alt. Da har vi en ny invasjon. Det vil bli møtt med en rask, alvorlig og samlet reaksjon fra USA og våre allierte, har Biden klargjort overfor Putin, ifølge Washington Post, som siterer pressetalsperson i Det hvite hus, Jen Psaki.

Han håper at Vladimir Putin egentlig ikke ønsker en fullskala krig, men forsøker å teste Nato og USA. De neste dagene, ukene og månedene vil vise hvor langt Putin er villig til å gå.

– Vi vil forsvare hjemmene våre. Vi vil kjempe til slutten

I mellomtiden venter ukrainerne på hva som skal skje. I Kiev sitter Serhii Filimonov på sitt advokatkontor og snakker med The Guardian. Han har planene klare dersom det blir alvor.

– Vi er rundt 50 stykker. Vi vil møtes og bestemme hvor vi best kan kjempe. Vi er overbevist om at noe vil skje. Putin ønsker å gå tilbake til grensene til det russiske imperiet. Dette er en sivilisasjonskrig. Det er vesten versus Eurasia, demokrati mot slaveri og autoritarisme. Putin trenger Ukraina. Et forsøk på å gripe den sjansen er uunngåelig. Vi har registrert våpen. Vi vil forsvare hjemmene våre. Vi vil kjempe til slutten, forsikrer Filimonov.