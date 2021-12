Bakgrunnen for uttalelsene er Ukraina-konflikten.

Den russiske presidenten har i ukevis anklaget USA og Nato for å øke spenningen langs grensen, men uttalelsene er de første der en konflikt antydes.

Putin uttalte til russiske forsvarstjenestemenn at hvis Vesten fortsatte sin «åpenbart aggressive holdning», ville Russland gripe til «passende militærtekniske tiltak» som et svar.

– Russland vil reagere skarpt på uvennlige skritt, sa Putin, som føyde til at «vi har all rett til å gjøre det».

Siden midten av november har USA advart om at myndighetene i Moskva kan være i ferd med å forberede et storstilt angrep på Ukraina. Landet har advart Putin om at det kan føre til sanksjoner på helt nytt nivå.

Vestlige land beskylder Russland for å ha samlet omkring 100.000 soldater ved grensen til Ukraina, der myndighetene har kjempet mot russiskstøttede separatister øst i landet siden 2014.

Russland nekter på sin side for å planlegge invasjon, og har blant annet krevet garantier for at Ukraina aldri får bli med i Nato.